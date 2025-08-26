Наговицина находится у камня с телом альпиниста, погибшего 10 лет назад
Альпинистка Наталья Наговицына находится у камня, где 10 лет назад погиб Михаил Ишутин. Об этом сообщил ТАСС старший координатор альпинистского общественного отряда, директор АНО «Высшая горная школа» кандидат медицинских наук Алексей Овчинников.
Тело погибшего альпиниста по-прежнему находится с другой стороны булыжника, сообщил спасатель. По информации Овчинникова, Ишутин обладал значительным опытом восхождений — его послужной список насчитывал более 400 покоренных вершин.
Он дважды успешно поднимался на пик Победы, но во время третьей попытки спортсмен скончался на обратном пути.
До этого сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил оказать содействие в спасении альпинистки Натальи Наговициной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Наталья Наговицына находится на пике Победы с 12 августа — она сломала ногу во время спуска.
