Сын Бари Алибасова заявил, что его отец находится в реанимации

Фото: iStock/maxim4e4ek
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов находится в реанимационном отделении Боткинской больницы, передает РИА Новости.
По словам его сына, он находится в сознании и желает вернуться домой, однако официального диагноза пока нет.
Он также подтвердил, что продюсер находится в сознании, и добавил, что информация о диагнозе будет предоставлена позже.
Читайте также:
Продюсер Пригожин о самочувствии: «Однозначно уже лучше»
Продюсер Рудченко: возможная поездка Ивлеевой в ДНР лишь подольёт масла в огонь
В Турции задержан экс-главврач частной клиники, где умер продюсер Арцибашев
«Диагноз пока ещё не поставлен окончательно. Сейчас он находится в реанимации в Боткинской больнице для проведения анализов... Отец с нетерпением ждет возвращения домой, он бодр и рвется в бой», — отметил собеседник агентства.
Читайте также:
Продюсер Пригожин о самочувствии: «Однозначно уже лучше»
Продюсер Рудченко: возможная поездка Ивлеевой в ДНР лишь подольёт масла в огонь
В Турции задержан экс-главврач частной клиники, где умер продюсер Арцибашев
Артем Кузьмин