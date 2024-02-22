Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Продюсер Рудченко: возможная поездка Ивлеевой в ДНР лишь подольёт масла в огонь

Продюсер Рудченко: возможная поездка Ивлеевой в ДНР лишь подольёт масла в огонь

22 февраля 2024, 20:16
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Продюсер Павел Рудченко высказал мнение о том, что возможная поездка блогера Анастасии Ивлеевой в Донецкую Народную Республику вызовет у людей ещё большее недовольство.
Он предположил, что для Ивлеевой лучше бы вообще на время пропасть из информационного поля.

«Если она рискнёт, это будет не лучшим решением. Я бы немного выждал, когда шумиха поутихнет, она все налоги и штрафы заплатит. Тогда уже можно начинать свою деятельность. Подольёт масла в огонь, ещё больше разозлятся», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Рудченко.


Ранее Народный артист России Филипп Киркоров приехал в больницу Горловки в ДНР и выступил перед ранеными участниками спецоперации. Об этом рассказала главврач городской больницы №2 Нелли Акуненко.

Читайте также:

Киркоров выступил перед ранеными бойцами СВО в больнице в Горловке

Киркоров подарил детям в ДНР куклы в виде самого себя

Представитель РПЦ Кипшидзе выразил надежду на искренность Лолиты помочь храму
#штрафы
#артист
#днр
#блогер
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американская кинозвезда избавилась от особняка в «Ла-Ла Ленде»
NYP: актриса Эмма Стоун выгодно продала особняк в Лос-Анджелесе
22 февраля 2024, 05:44

Фото: iStock/Sean Pavone

Американская актриса Эмма Стоун нашла покупателя для своего особняка в Лос-Анджелесе менее чем за месяц, пишет New York Post (NYP). Сделку заключили на сумму 4,3 миллиона долларов.
Продажа недвижимости принесла киноактрисе значительную выгоду. Изначально цена за поместье в Комсток-Хиллз составляла около 4 миллионов долларов. Этот двухэтажный дом в испанском стиле был построен в 20-х годах прошлого века.

На площади 300 квадратных метров расположены четыре спальни и четыре ванные комнаты. Интерьеры выполнены в эклектичном стиле с элементами китча, привлекают внимание множеством картин и яркой мебелью. Кухня украшена сводчатыми потолками, а в гостиной установлен камин. К особняку прилегает также гостевой домик.

Читайте также:

Миллиардер из Вологды купил особняк в Лондоне стоимостью $30,6 млн

Цекало продал особняк на Рублевке

Звезда сериала «Офис» купила роскошный особняк у российского миллиардера
#дом
#продажа
#цена
#офис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зиверт объявила о перерыве в выступлениях из-за проблем со здоровьем
21 февраля 2024, 20:45

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Певица Зиверт внезапно объявила о временном прекращении концертов и выступлений на корпоративах из-за проблем со здоровьем.
В посте, опубликованном в социальных сетях 21 февраля, Зиверт сообщила , что в последние полтора года приходилось использовать болеутоляющие, чтобы выходить на сцену. Она описала это время как период, когда «просто продолжает медленно уничтожать себя».

Решение Зиверт взять паузу стало окончательным после недавнего концерта в Калининграде, который состоялся 18 февраля. Несмотря на то, что артистка весь концерт находилась под дейстием обезболивающих, во время возвращения в Москву в самолёте она испытывала сильные боли. Врачи запретили ей дальнейшую физическую нагрузку, что побудило певицу отменить все предстоящие выступления, по крайней мере, до осени.

Зиверт не писала подробностей о своих проблемах, но в 2020 году призналась, что страдает генетическим заболеванием желчного пузыря. Ее ближайший концерт, запланированный на 24 февраля в Новосибирске на «Локомотив Арене», был отменен.

Настоящее имя артистки — Юлия Зиверт. Широкую популярность она получила в конце 2018 года после выхода трека Life.

Читайте также:

Певица Анна Asti сбежала из России после «голой вечеринки»

Певица Монеточка* во второй раз стала мамой

Певица Слава, отказавшаяся от алкоголя, жалуется на проблемы со здоровьем
#врачи
#концерт
#певица
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Николай Расторгуев рассказал о праздничной программе в честь юбилея «Любэ»
21 февраля 2024, 15:44

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев поделился, что концертная программа в честь юбилея коллектива включит в себя всем известные и любимые народом хиты.
«Будут известные всем песни. Мы внимательно изучали, что больше всего нравится нашей публике. Поэтому, конечно, «новыми» эти программы назвать нельзя. Включать в них совсем свежие песни мы тоже не стали», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Расторгуев.

Он пояснил, что новые композиции включаются в концертные программы только после того, как люди услышат песню и определённым образом отреагируют на неё.

При этом, исполнитель не исключил и сюрпризов на концерте, посвящённом юбилею группы.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прогнозировал грандиозный успех «Новой Фабрике звёзд».

Читайте также:

Пригожин: «Фабрику звёзд» после премьеры ждёт грандиозный успех»

Кологривый рассказал, что сыграет Жириновского

Киркоров подарил детям в ДНР куклы в виде самого себя
#концерт
#певец
#шоу-бизнес
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бали-бей из «Великолепного века» прилетел в Россию
Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Москву
20 февраля 2024, 22:44

Фото: iStock/9parusnikov

Турецкий актер Бурак Озчивит, полюбившийся россиянами по роли Бали-бея в сериале «Великолепный век», прилетел в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети актера.
«Москва», — подписал фотографию Озчивит из салона самолета, которые появился в его соцсети.

Позже, по информации российских СМИ, он заселился в один из пятизвездочных отелей российской столицы. По предварительным данным, Озчивит планирует провести концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Там фанаты услышат песни из популярных турецких сериалов. После этого знаменитость встретится с поклонниками.

Ранее актёр Никита Кологривый устроил скандал на передаче Александра Гордона «Закрытый показ». Отмечается, что ведущий попросил звезду сериала «Слово пацана» рассказать в нескольких словах о смысле фильма Евгения Григорьева «Подельники». Кологривый попытался пояснить, однако в ходе этого между ним и ведущим программы возник конфликт.

Читайте также:

Пригожин: «Фабрику звёзд» после премьеры ждет грандиозный успех»

Кологривый рассказал, что сыграет Жириновского

В Ялте виллу Ротару переделают во Дворец бракосочетаний
#москва
#соцсети
#сми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пригожин: «Фабрику звёзд» после премьеры ждет грандиозный успех»
19 февраля 2024, 18:50

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Продюсер Иосиф Пригожин спрогнозировал грандиозный успех «Новой Фабрике звёзд».
«После «Новой Фабрики звезд» у нас точно появятся новые звезды. Идея этого проекта, выбранный формат, а также состав наставников — потрясающие. Сергей Шнуров и Сергей Жуков создадут мощные команды. Всё это в совокупности делает программу успешной, поэтому уверен, что «Фабрику звёзд» после премьеры ждёт грандиозный успех», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Пригожин.

Он добавил, что ведущая проекта также подобрана очень удачно.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев отмечал, что солиста и лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова пригласили в шоу «Новая Фабрика звёзд» для того, чтобы он помогал участникам проекта учиться писать «хиты-нетленки».

Читайте также:

Музкритик Бабичев объяснил выбор Жукова в качестве жюри в «Новой Фабрике звёзд»

Сергей Жуков взыскал с бара «Руки вверх» в Иркутске 1 млн руб. за нарушение авторских прав

Критик Бабичев назвал лучшую певицу России
#звёзды
#шоу
#шоу-бизнес
#телевидение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кологривый рассказал, что сыграет Жириновского
17 февраля 2024, 20:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёр Никита Кологривый сыграет роль политика Владимира Жириновского. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Отмечается, что он исполнит главную роль в биографическом фильме, посвящённом бывшему председателю политической партии ЛДПР.

Также представлен ролик, в котором Кологривый снялся вместе с нынешним главой партии ЛДПР Леонидом Слуцким. Так актёр заявил, что сыграет Жириновского лучше, чем любой другой российский артист.

В настоящее время за фильмом закреплено рабочее название – «Жириновский. Взлет». Режиссёром выступит Александр Баранов, известный как создатель сериала сериал «Участок» (2003), фильмов «Елки 2» (2011), «Джентльмены, удачи!» (2012) и «День дурака» (2014).

Читайте также:

Кологривый со скандалом покинул передачу Гордона на Первом канале

Российского актера Никиту Кологривого внесли в базу сайта «Миротворец»

Барецкий назвал недостойными авторов «Миротворца», внесших в список Кологривого
#владимир жириновский
#актёр
#фильм
#россия
#лдпр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киркоров подарил детям в ДНР куклы в виде самого себя
KP.RU: Киркоров прибыл в Макеевку и подарил детям куклы в виде самого себя
17 февраля 2024, 12:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский певец Филипп Киркоров в ходе поездки в зону СВО посетил Макеевку. Об этом пишет KP.RU.
Отмечается, что поп-исполнителя лично встретил глава населённого пункта Владислав Ключаров, который пожал Киркорову руку.

Певец привёз детям раскраски, краски, куклы в виде самого себя и прочие подарки.

Также Киркоров побывал в Дворце детского и юношеского творчества им. В.Г. Джарты. Ученики подготовили подарок для певца, исполнив его песню «Зайка моя».

Ранее сообщалось, что Киркоров посетил больницу в Горловке в ДНР и выступил перед раненными бойцами СВО. Главврач горбольницы №2 Нелли Акуненко рассказала, что певца очень тронули российские раненные военные.

Читайте также:

«Вошел в ту дверь»: Мария Захарова о приехавшем в ДНР Филиппе Киркорове

«Зал разрушен, но мы не разрушены»: Киркоров опубликовал фото из Горловки

В ДНР раскритиковали приезд Киркорова в республику, назвав это мерой для «отмены отмены»
#певец
#россия
#концерт
#гуманитарная помощь
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Представитель РПЦ Кипшидзе выразил надежду на искренность Лолиты помочь храму
15 февраля 2024, 18:18

Фото: istockphoto.com/JeKh

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе поддержал желание певицы Лолиты восстановить храм в новом регионе.
Он отметил, что главное, чтобы это желание было искренним.

«Многие храмы и монастыри требуют восстановления. Но обычно те, кто такими делами занимается, —сначала помогают, а потом делают громкие заявления. Это не часть медийного образа. А так добрые намерения всегда приветствовали. Главное, чтобы исходило от сердца, а не диктовалось внешними обстоятельствами», — отметил в беседе с NEWS.ru Кипшидзе.

Он подчеркнул, что у всех людей, кем бы они ни были, могут возникнуть добрые искренние намерения.

Ранее сообщалось, что певица Лолита Милявская рассказала, что все её 10 концертов в Подмосковье отменили. При этом, она отмечала, что не знает, будут ли ещё отмены.

Читайте также:

Лолита сообщила об отмене всех концертов в Подмосковье

На Ивлееву подали очередной миллиардный иск

Собчак планирует подать в суд на НТВ
#певица
#монастыри
#храмы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киркоров выступил перед ранеными бойцами СВО в больнице в Горловке
Филипп Киркоров выступил перед участниками СВО в больнице Горловки
13 февраля 2024, 13:10

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Народный артист России Филипп Киркоров приехал в больницу Горловки в ДНР и выступил перед ранеными участниками спецоперации. Об этом рассказала главврач городской больницы №2 Нелли Акуненко.
«Он приехал к раненым. До последнего не знали, кто будет. Когда уже вышел из машины, поняли, что перед нами Киркоров. Очень порядочный, очень добрый, смелый, сопереживательный, его тронули очень наши раненые, физические страдания», - цитирует РИА Новости Акуненко.

Она также отметила, что Киркоров пообещал трем военным после ампутации помочь с протезами.

Ранее сообщалось, что Киркоров тайно приехал в городскую больницу в Горловку. С собой он привез подарки для военных, которые проходят там лечение.

Напомним, негативные последствия участия в «голой вечеринке», устроенной блогером Анастасией Ивлеевой больше всего отразились на Филиппе Киркорове. Из-за отмены концертов его убытки оцениваются в 50 миллионов рублей. Весной этого года артист планирует участвовать как минимум в трех концертах, хотя информация пока не была подтверждена его менеджером. Сам Киркоров не упомянул об этом в своих обращениях к публике.

Читайте также:

Киркорова не будет на премии «Золотой граммофон»

Киркоров улетел в США вместе со своим директором Ситником

Покинувшего Россию Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке
#лечение
#подарки
#машины
#информация
#артист
#новости
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф