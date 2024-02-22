Продюсер Рудченко: возможная поездка Ивлеевой в ДНР лишь подольёт масла в огонь

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Продюсер Павел Рудченко высказал мнение о том, что возможная поездка блогера Анастасии Ивлеевой в Донецкую Народную Республику вызовет у людей ещё большее недовольство.
Он предположил, что для Ивлеевой лучше бы вообще на время пропасть из информационного поля.
Ранее Народный артист России Филипп Киркоров приехал в больницу Горловки в ДНР и выступил перед ранеными участниками спецоперации. Об этом рассказала главврач городской больницы №2 Нелли Акуненко.
Читайте также:
Киркоров выступил перед ранеными бойцами СВО в больнице в Горловке
Киркоров подарил детям в ДНР куклы в виде самого себя
Представитель РПЦ Кипшидзе выразил надежду на искренность Лолиты помочь храму
«Если она рискнёт, это будет не лучшим решением. Я бы немного выждал, когда шумиха поутихнет, она все налоги и штрафы заплатит. Тогда уже можно начинать свою деятельность. Подольёт масла в огонь, ещё больше разозлятся», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Рудченко.
Читайте также:
Киркоров выступил перед ранеными бойцами СВО в больнице в Горловке
Киркоров подарил детям в ДНР куклы в виде самого себя
Представитель РПЦ Кипшидзе выразил надежду на искренность Лолиты помочь храму
Мелисса Тимофеева