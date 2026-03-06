Стало известно, как мошенники получают доступ к данным покупателей на маркетплейсах

06 марта 2026, 09:08

В МВД рассказали о схеме мошенников с арендой аккаунтов на маркетплейсах

Фото: Istock/Tero Vesalainen

Мошенники стали использовать популярные маркетплейсы для обмана покупателей. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.