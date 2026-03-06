Стало известно, как мошенники получают доступ к данным покупателей на маркетплейсах
Мошенники стали использовать популярные маркетплейсы для обмана покупателей. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Злоумышленники покупают или арендуют уже зарегистрированные аккаунты продавцов на торговых площадках. Затем они размещают товары с большой скидкой. В описании таких продуктов мошенники предлагают оформить заказ быстрее и оставляют номер телефона для связи в мессенджере. Там продолжается дальнейшее общение с покупателем.
После этого аферисты отправляют ссылку, якобы для оформления заказа или резервирования товара. В ведомстве отметили, что ссылка ведёт на фишинговую страницу, где злоумышленники пытаются получить платежные данные.
В МВД призвали покупателей соблюдать простые правила безопасности. В ведомстве советуют не переходить в мессенджеры для оформления покупки и не оплачивать товары по ссылкам вне маркетплейса.
