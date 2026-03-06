Россияне столкнулись со «схемой Долиной» при долгосрочной аренде вилл на Бали
Россияне сталкиваются с мошеннической схемой при долгосрочной аренде вилл на индонезийском острове. Посредники получают деньги за недвижимость, не имея на это права. Об этом пишет РИА Новости.
Анастасия, приехавшая на Бали из Новосибирска, рассказала, что ее семья арендовала частную виллу через агента. Этот человек уверял, что представляет владельца и имеет право сдавать объект. Аренда была оплачена за год вперед, до февраля 2027 года. Однако позже собственник сообщил, что не получал деньги.
Он повесил замок на дом и сказал, что семья заплатила не тому человеку. Владелец объяснил, что агент получил деньги, но больше не сотрудничает с ним. Теперь им предлагают съехать и самостоятельно требовать возврат средств у агента. С аналогичными проблемами столкнулись и другие россияне. Сергей из Москвы внес депозит за виллу в районе Чангу, но по приезду обнаружил, что жилье занято другими людьми.
