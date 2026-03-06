Россияне столкнулись со «схемой Долиной» при долгосрочной аренде вилл на Бали

06 марта 2026, 07:36

Фото: iStock/R.M. Nunes

Россияне сталкиваются с мошеннической схемой при долгосрочной аренде вилл на индонезийском острове. Посредники получают деньги за недвижимость, не имея на это права. Об этом пишет РИА Новости.