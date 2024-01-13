Сын Дональда Трампа назвал истинного виновника смерти американского блогера Лиры

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Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший обвинил главу Украины Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста Гонсало Лиры.
«Значит, мы теперь позволяем нашим иностранным получателям пособий, таким как Зелинский, убивать наших граждан и наших журналистов? Я бы подождал возмущения наших СМИ, но знаю, что его не будет!», — написал Трамп-младший в социальной сети X (орфография сохранена).Бывший корреспондент The New York Times Джон Вароли, в свою очередь, заявил, что Гонсало Лира, умерший в украинской тюрьме, был убит СБУ и правительством США, способствовавшим его аресту и поддержавшим его.
Ранее американский предприниматель Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснений по поводу ареста американца Гонсало Лиры. Бизнесмен даже упрекнул украинского президента в том, что он арестовал гражданина США на фоне многомиллиардного финансирования ВСУ от американского правительства.
В СБУ сообщали, что в мае этого года был задержан блогер с гражданствами США и Чили. Он постоянно опубликовывал видео, в которых поддерживал Россию и оправдывал проведение спецоперации на Украине.
В отношении Лиры было выдвинуто обвинение по статье об оправдании и признании правомерной вооружённой агрессии России против Украины. После этого постановлением суда его отправили под стражу с возможностью внесения залога. После того, как за блогера внесли залог, его отпустили под домашний арест. После этого гражданин США предпринял попытку побега. Тогда его отправили в Харьковский СИЗО, где он в итоге и скончался.
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