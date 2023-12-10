В СБУ объяснили арест гражданина США на Украине

Фото: РИА Новости/Стрингер
Гражданин США Гонсало Лира был арестован на Украине за поддержку российский спецоперации. Об этом Служба безопасности Украины сообщила изданию «Страна.ua».
Ранее американский предприниматель Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснений по поводу ареста американца. Бизнесмен даже упрекнул украинского президента в том, что он арестовал гражданина США на фоне многомиллиардного финансирования ВСУ от американского правительства.
В СБУ сообщили, в мае этого года был задержан блогер с гражданствами США и Чили. Он постоянно опубликовывал видео, в которых поддерживал Россию и оправдывал проведение спецоперации на Украине.
В отношении Лиры было выдвинуто обвинение по статье об оправдании и признании правомерной вооружённой агрессии России против Украины. После этого постановлением суда его отправили под стражу с возможностью внесения залога. После того, как за блогера внесли залог, его отпустили под домашний арест.
После этого гражданин США предпринял попытку побега. Тогда его отправили в Харьковский СИЗО, где он пребывает до сих пор.
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В СБУ сообщили, в мае этого года был задержан блогер с гражданствами США и Чили. Он постоянно опубликовывал видео, в которых поддерживал Россию и оправдывал проведение спецоперации на Украине.
После этого гражданин США предпринял попытку побега. Тогда его отправили в Харьковский СИЗО, где он пребывает до сих пор.
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Анастасия Чинкова