Кадыров опубликовал видео с телами солдат ВСУ после атаки «Ахмата»

Фото: сайт Кремля
Глава Чеченский республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, снятое в Харьковской области с телами украинских солдат после атаки подразделения «Ахмат».
На записи видно людей в военной форме с синими лентами, которые являются отличительным знаком бойцов ВСУ в ходе спецоперации.
По словам главы Чечни, бойцы «Ахмата» принимали участие в захвате населенного пункта Огурцово в Харьковской области.
Он отметил, что те украинские «бандиты», которые сопротивлялись, были уничтожены, однако двое солдат, решивших сдаться в плен, сохранили себе жизнь.
Читайте также:
Кадыров рассказал о причастности чеченских бойцов к взятию села Огурцово
День Победы напоминает о цене мира и свободы, заявил Кадыров
Умар Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник
По словам главы Чечни, бойцы «Ахмата» принимали участие в захвате населенного пункта Огурцово в Харьковской области.
Он отметил, что те украинские «бандиты», которые сопротивлялись, были уничтожены, однако двое солдат, решивших сдаться в плен, сохранили себе жизнь.
Читайте также:
Кадыров рассказал о причастности чеченских бойцов к взятию села Огурцово
День Победы напоминает о цене мира и свободы, заявил Кадыров
Умар Даудов показал, как Кадыров тянет внедорожник
Артем Кузьмин