Сын Ивана Краско раскрыл правду о состоянии отца

08 августа 2025, 09:46

Сын Ивана Краско сообщил о тяжелом состоянии отца

Иван Краско (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Народный артист России Иван Краско продолжает проходить лечение в одной из клиник Санкт-Петербурга, сообщил его сын Федор.





Он отметил, как для них важно, чтобы их отец чувствовал присутствие сыновей рядом. Наследник добавил, что мнения посторонних, распространяющих абсурдные слухи об их семье, никогда не интересовали и не интересуют его отца. Федор также рассказал, что они появлялись на телевидении по просьбе отца с целью поддержки. Самим братьям, не являющимся публичными фигурами, не нужен пиар, рассказал Федор изданию NEWS.ru.



По его словам, единственной причиной для интервью стало уважение к поклонникам народного артиста. Он также добавил, что состояние отца на данный момент стабильное.





«Врачи оценивают состояние Ивана Ивановича как тяжелое, но стабильное. В новом театральном сезоне он пока не планирует выходить на сцену, поэтому вводить поклонников в заблуждение мы не будем. В нашей семье всегда решения принимал папа, и он продолжает делать это», — отметил Федор.