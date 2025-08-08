Киркоров поздравил украинскую певицу Ротару восторженным постом в соцсетях
Филипп Киркоров опубликовал восторженное поздравление Софии Ротару с 78-летием в соцсетях, сопроводив его слайд-шоу из совместных фото и словами: «Спасибо за эмоции, за песни, за творчество».
Народный артист России вспомнил в посте первую встречу с Ротару и отметил, что каждая новая вызывала у него мурашки. Видеоролик включал десятки совместных снимков разных лет. Киркоров пожелал имениннице, чтобы в её доме и сердце царила любовь.
Сама Ротару в день рождения впервые за три года обновила аккаунт, выложив фото с улиц Киева с философской подписью на украинском: «Тече вода і минають роки» («Течёт вода и проходят годы»). В 2022 году её последний пост на русском языке рассказывал о поездке в родные Маршинцы.
Примечательно, что в 2024 году Киркоров не поздравлял певицу публично, хотя в 2022-2023 годах делал это регулярно. Ротару, обладательница званий Героя Украины и Народной артистки СССР, последние годы живёт между Киевом и Ялтой, избегая публичных комментариев о политике.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.
