Первый канал вырезал шутку Барщевского о должностных лицах из повтора «ЧГК»
Первый канал удалил из повтора игры «Что? Где? Когда?» от 24 декабря 2017 года фрагмент, в котором Михаил Барщевский иронично предложил считать магистров игры «должностными лицами по понятиям», сославшись на моду АУЕ*.
В оригинальном эпизоде ведущий Борис Крюк спросил Барщевского, кем считать магистра при нарушении образовательных норм (ст. 19.30 КоАП), где для должностных лиц предусмотрены повышенные штрафы. Адвокат ответил:
«Вам как ответить — по закону или по понятиям? Сейчас модно по понятиям. Я думаю, что магистры, если притягивать за уши, участвуют в принятии решений. Например, они принимают решение вместе с вами, кто получит «Бриллиантовую сову», «Хрустальную сову». Поэтому их можно отнести к категории должностных лиц».
После этого Крюк предупредил магистра Александра Друзя о рисках обычных подсказок. В новой версии на сайте Первого канала и YouTube ответ Барщевского отсутствует: после вопроса Крюка сразу следует обращение к Друзю. Одновременно из этого выпуска удалили упоминание об азербайджанской версии «ЧГК».
Издание Baza, обнаружившее правку, связывает её с использованием термина «по понятиям» (жаргона запрещённой в РФ экстремистской группировки АУЕ), хотя в эфире 2017 года это не вызвало претензий.
* — движение признанно экстремистским и запрещено на территории России.