Первый канал вырезал шутку Барщевского о должностных лицах из повтора «ЧГК»

08 августа 2025, 01:00

Фото: iStock/BrianAJackson

Первый канал удалил из повтора игры «Что? Где? Когда?» от 24 декабря 2017 года фрагмент, в котором Михаил Барщевский иронично предложил считать магистров игры «должностными лицами по понятиям», сославшись на моду АУЕ*.





В оригинальном эпизоде ведущий Борис Крюк спросил Барщевского, кем считать магистра при нарушении образовательных норм (ст. 19.30 КоАП), где для должностных лиц предусмотрены повышенные штрафы. Адвокат ответил:





«Вам как ответить — по закону или по понятиям? Сейчас модно по понятиям. Я думаю, что магистры, если притягивать за уши, участвуют в принятии решений. Например, они принимают решение вместе с вами, кто получит «Бриллиантовую сову», «Хрустальную сову». Поэтому их можно отнести к категории должностных лиц».