Сын Кадырова запустил флешмоб

20 февраля 2026, 17:24

Ахмат Кадыров запустил флешмоб по чтению Корана в Рамадан

Ахмат Кадыров (Фото: Телеграм/ARKadyrov)

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат объявил о запуске флешмоба, который заключается в чтении Корана. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.





Ахмат призвал всех желающих присоединиться и вместе с ним прочитать Коран от начала до конца, а также «сделать этот Рамадан временем духовного роста и единства».

«Пусть наши сердца наполняются светом Корана, а души обогащаются его мудростью», — написал он.