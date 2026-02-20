Сын Кадырова запустил флешмоб
Ахмат Кадыров запустил флешмоб по чтению Корана в Рамадан
Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат объявил о запуске флешмоба, который заключается в чтении Корана. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Ахмат призвал всех желающих присоединиться и вместе с ним прочитать Коран от начала до конца, а также «сделать этот Рамадан временем духовного роста и единства».
«Пусть наши сердца наполняются светом Корана, а души обогащаются его мудростью», — написал он.18 февраля с заходом солнца начался священный для мусульман месяц Рамадан. В течение этих 30 дней они соблюдают пост и молятся, а также с начала рассвета и до конца заката отказываются от еды, питья, курения и интимной близости. Рамадан завершится 19 марта праздником разговения, называемым Ураза-байрам.