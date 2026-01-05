Кадыров назначил сына Ахмата зампредседателя правительства Чечни

05 января 2026, 22:57

20-летний Ахмат Кадыров будет курировать физкультуру и спорт в Чечне

Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новых кадровых назначениях в правительстве республики.