Кадыров назначил сына Ахмата зампредседателя правительства Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новых кадровых назначениях в правительстве республики.
В своём Telegram-канале он заявил, что его 20-летний сын Ахмат Кадыров назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Чечни — министром по физической культуре и спорту.
По словам Кадырова, назначение состоялось по представлению председателя правительства республики Магомеда Даудова. Одновременно с этим ещё одним и.о. заместителя председателя правительства был назначен Ахмед Дудаев, ранее занимавший пост министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации.
Глава региона подчеркнул, что оба назначенца обладают необходимыми компетенциями для работы на новых должностях.
