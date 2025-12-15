Достижения.рф

Кадыров заявил, что «сыт по горло» властью

Кадыров намекнул на желание уйти с поста главы Чечни
Рамзан Кадыров (Фото: Telegram @RKadyrov_95)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сделал неоднозначное заявление о своём политическом будущем. Его слова прозвучали в эфире телеканала ЧГТРК «Грозный».



Руководитель региона подчеркнул, что испытывает усталость от власти. По его словам, Чечне нужны новые политические фигуры.

«Если меня спросить, я сыт по горло этой властью и служением народу. Я думаю, что новые силы, новые люди были бы более интересны, улучшение ситуации было бы, если бы были люди другие», — сказал Кадыров.
При этом политик не исключил своего участия в выборах 2026 года. Он заявил, что готов рассмотреть такую возможность, если соответствующее предложение поступит от президента России Владимира Путина и получит поддержку народа республики.
Александр Огарёв

