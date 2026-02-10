Глава Чечни назвал Адама Кадырова «воскресшим» на фоне слухов о его состоянии
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своих соцсетях кадры позднего ужина в компании близких соратников и сына Адама Кадырова.
В подписи к видео он с иронией прокомментировал распространявшиеся ранее слухи о состоянии наследника, назвав его «воскресшим».
На опубликованных кадрах Кадыров запечатлён за столом вместе с помощником главы ЧР Висмурадом Алиевым и секретарём Совета безопасности Чечни Адамом Кадыровым. По словам руководителя республики, встреча стала ответом на «последние вбросы», активно обсуждавшиеся в соцсетях и мессенджерах.
Ранее в информационном пространстве появлялись неподтверждённые сообщения, касающиеся состояния Адама Кадырова, однако официальных комментариев по этому поводу до публикации видео не было.
