Глава Чечни назвал Адама Кадырова «воскресшим» на фоне слухов о его состоянии

10 февраля 2026, 22:25

Рамзан Кадыров опубликовал кадры ужина с сыном Адамом

Рамзан Кадыров (Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своих соцсетях кадры позднего ужина в компании близких соратников и сына Адама Кадырова.