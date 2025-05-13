Сын народной артистки России Екатерины Шавриной скончался в колонии

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Во вторник утром стало известно о смерти сына певицы Екатерины Шавриной. 62-летнего Григория не стало в колонии, в которой он находился с прошлого года.
Причиной смерти мужчины стали проблемы с сердцем. В колонии его доставили в медучреждение, но врачам не удалось спасти наследника артистки.
Как сообщает источник StarHit, Григорий скончался ещё в минувшее воскресенье.
Сын народной артистки России, создатель мужской одежды Григорий Шаврин был задержан в прошлом году в Троицке. При себе у него были наркотические вещества. В результате, суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы. Срок он отбывал в ИК-6 во Владимирской области.
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Как сообщает источник StarHit, Григорий скончался ещё в минувшее воскресенье.
Сын народной артистки России, создатель мужской одежды Григорий Шаврин был задержан в прошлом году в Троицке. При себе у него были наркотические вещества. В результате, суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы. Срок он отбывал в ИК-6 во Владимирской области.
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