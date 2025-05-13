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Сын народной артистки России Екатерины Шавриной скончался в колонии

Фото: iStock/Boris Ipatov

Фото: iStock/Boris Ipatov

Во вторник утром стало известно о смерти сына певицы Екатерины Шавриной. 62-летнего Григория не стало в колонии, в которой он находился с прошлого года.
Причиной смерти мужчины стали проблемы с сердцем. В колонии его доставили в медучреждение, но врачам не удалось спасти наследника артистки.

Как сообщает источник StarHit, Григорий скончался ещё в минувшее воскресенье.

Сын народной артистки России, создатель мужской одежды Григорий Шаврин был задержан в прошлом году в Троицке. При себе у него были наркотические вещества. В результате, суд приговорил мужчину к 4,5 годам лишения свободы. Срок он отбывал в ИК-6 во Владимирской области.

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Эксперт назвала самый выгодный для отпуск месяц лета
Эксперт Санина: самым выгодным месяцем для отпуска летом является июль
13 мая 2025, 06:02

Фото: iStock/sandsun

По словам директора по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлии Саниной, самым выгодным месяцем для отпуска летом является июль. Об этом эксперт рассказала в беседе с RT.
«Если рассматривать период с июня по август 2025 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь», — заявила агентству эксперт.

Как объяснила Санина, выгодность месяца определяется количеством в нем рабочих дней. Чем их меньше, тем выгоднее работнику брать отпуск. При этом согласно закону, число выходных и рабочих дней не влияет на заработную плату сотрудника, у которого есть оклад.

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В Бурятии введен режим ЧС из-за лесных пожаров
13 мая 2025, 04:58

Фото: iStock/Toa55

Власти Бурятии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального значения на фоне лесных пожаров в республике. Об этом сообщает местное агентство лесного хозяйства в своем telegram-канале.
«Решением республиканской комиссией по чрезвычайным ситуациям на территории лесов республики с 13 мая введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения, доступ в лес закрыт», — передает ведомство.

В агентстве напомнили об административной или уголовной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфакс» рассказал, что в четырех российских регионах прогнозируется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. В их число вошли Волгоградская, Иркутская и Саратовская области. Последней в списке оказалась республика Бурятия.

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#роман вильфанд
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#пожары
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Мигрантов начнут учить поведению в России
Баринов: в РФ начнут интегрировать мигрантов в российское общество
13 мая 2025, 02:57

Фото: iStock/vichinterlang

По словам главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова, в пяти субъектах России в ближайшие дни заработают адаптационные центры для трудовых мигрантов. Этим Баринов поделился с «Известиями».
«В адаптационных центрах будут рассказывать о культуре, истории, традициях страны и правилах поведения. В будущем такие центры станут обязательными для трудовых мигрантов», — объяснил Баринов изданию.

Глава ФАДН пояснил, что такой подход позволит снизить напряженность в тех регионах, где зафиксирован высокий миграционный поток. Первые центры появились в Татарстане, Хабаровском крае, Якутии, Кемеровской и Челябинской областях.

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#мигранты
#россия
#центры
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Депутат Антропенко: важно поддерживать продюсеров, снимающих фильмы про СВО
13 мая 2025, 01:53

Фото: iStock/shironosov

По словам депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Игоря Антропенко, российским продюсерам, снимающим фильмы про СВО, нужно оказывать поддержку. Об этом политик заявил РИА Новости.
«В настоящее время важно поддерживать российский кинематограф и продюсерские центры, которые снимают фильмы про СВО - не только художественные, к примеру, "Алдан", но и документальные, отражающие события происходящего в настоящее время - "Кто кроме нас". Или фильмы, о которых надо говорить и показывать в школах, - "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца"», — рассказал депутат агентству.

Антропенко отметил, что те, кто посмотрел «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца», навсегда поменяли свое представление о спецоперации на Украине.

Помимо этого депутат рассказал и о том, на каких он воспитывался фильмах. Это было кино о Великой Отечественной войне, которое Антропенко показывает своим детям.

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#мариуполь
#фильм
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Анастасия Волочкова раскрыла возможную причину смерти балерины Аллы Осипенко
Волочкова заявила, что у балерины Аллы Осипенко была онкология
13 мая 2025, 00:51

Фото: iStock/peterscode

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что у скончавшейся звезды мирового балета Аллы Осипенко был рак и проблемы со зрением.
«У Аллы Евгеньевны была очень большая проблема со зрением. Я приезжала к ней на дачу со своей дочкой. И у нее был человек, Наталья Борисовна. Она отвозила ее вчера в час ночи в больницу, где она скончалась в 6 утра. Оказывается, у нее была онкология», — рассказала Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».

При этом она отметила, что Алле Евгеньевне об это не рассказывали, чтобы не расстраивать. По словам Волочковой, Осипенко почти ничего не видела ещё четыре года назад.

Напомним, 12 мая на 93-м году жизни умерла народная артистка РСФСР, легендарная балерина Алла Осипенко. Пока дату прощания не определили, но церемония, предварительно, пройдёт в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге.

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