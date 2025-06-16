Сын основателей компании Estée Lauder Леонард Лаудер умер на 93-м году жизни в США

16 июня 2025, 01:08

Фото: iStock/jorgeantonio

Сын основателей косметической компании Estée Lauder Леонард Лаудер скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает агентство Reuters, информация о кончине Лаудера также подтверждается на официальном сайте компании.





Леонард Лаудер, наследник Эсте и Джозефа Лаудеров, родился в Нью-Йорке в 1933 году, а работу начал в семейном бизнесе начал уже в 1958 году. Он сыграл ключевую роль в развитии Estée Lauder, превратив ее в мультибрендового гиганта индустрии красоты.





«Его теплота и забота оставили след в нашей компании, отрасли и, конечно же, в нашей семье», — приводит официальный сайт слова сына покойного, Уильяма Лаудера.