Сын основателей компании Estée Lauder Леонард Лаудер умер на 93-м году жизни в США
Сын основателей косметической компании Estée Lauder Леонард Лаудер скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает агентство Reuters, информация о кончине Лаудера также подтверждается на официальном сайте компании.
Леонард Лаудер, наследник Эсте и Джозефа Лаудеров, родился в Нью-Йорке в 1933 году, а работу начал в семейном бизнесе начал уже в 1958 году. Он сыграл ключевую роль в развитии Estée Lauder, превратив ее в мультибрендового гиганта индустрии красоты.
«Его теплота и забота оставили след в нашей компании, отрасли и, конечно же, в нашей семье», — приводит официальный сайт слова сына покойного, Уильяма Лаудера.На протяжении шести десятилетий Леонард занимал различные руководящие посты и лично курировал запуск таких известных брендов, как Aramis, Clinique и Lab Series.
Состояние покойного оценивалось в 15,6 миллиарда долларов. Леонард Лаудер был известным коллекционером искусства, владевшим собранием картин в стиле кубизма, включавшим работы Пабло Пикассо. В 2014 году он передал эту коллекцию в дар нью-йоркскому Метрополитен-музею.