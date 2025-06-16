«Боялась, что эти фото куда-то попадут»: Ольга Орлова показала последнее совместное фото с Жанной Фриске

16 июня 2025, 00:56

Ольга Орлова выложила свое последнее совместное фото с Жанной Фриске в память о ней

Ольга Орлова (Фото: Telegram @olgaorlova)

Певица и телеведущая Ольга Орлова ранее приехала на траурную панихиду в память об исполнительнице Жанне Фриске. Позже, в личном блоге, экс-участница «Блестящих» поделилась архивными кадрами с погибшей звездой по просьбе подписчиков. Она показала последнее фото с близкой подругой, где обе девушки тепло улыбаются в камеру.





В ее личном блоге также появилось несколько постов в честь годовщины смерти Жанны Фриске. Звезда ежегодно выкладывает кадры погибшей, чтобы почтить ее память и напомнить подписчиком, каким замечательным человеком была Жанна. На фото исполнительница весела, активна и полна жизни, и со светом смотрит в новый день.



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Ольга Орлова — близкая подруга Жанны Фриске и крестная мать сына Жанны Платона. 15 июня исполнилось десять лет со дня смерти певицы. Жанна умерла в 40 лет от глиобластомы, спустя два года после диагноза. Неутешительный прогноз звезде ей поставили вскоре после рождения Платона.



Орлова ежегодно посещает могилу Фриске 15 июня. На этот раз она побывала там вместе с родителями и сестрой исполнительницы. Отец Фриске Владимир Копылов с теплотой поприветствовал Ольгу, когда они встретились.



Ольга Орлова и Жанна Фриске (Фото: Telegram @olgaorlova)

Позже, в Telegram-канале Орлова отвечала на вопросы подписчиков и опубликовала редкое фото, сделанное до болезни Жанны. Звезда призналась, что избегала фотографироваться с подругой, когда стало известно о ее болезни.





«Я не фотографировалась с Жанной во время болезни. Я боялась, что эти фото куда-то попадут», — объяснила Ольга.

«Я не хожу на съёмки. Я хожу на кладбище», — добавила телеведущая.