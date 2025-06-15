В Иране утвердили договор о взаимовыгодном стратегическом партнерстве с Россией
Посольство Ирана: парламент утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией
Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Ирана в РФ, передает РИА Новости.
«Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией в форме закона», — уточнила пресс-служба посольства.Данный шаг следует после окончательного утверждения договора Советом стражей Конституции Ирана – надзорным органом, проверяющим законопроекты на соответствие конституции и исламскому праву. Совет стражей дал согласие после того, как договор был ратифицирован парламентом Ирана.
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Напомним, что указанный Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан 17 января во время официального визита президента Пезешкиана в Москву.
Согласно положениям документа, стороны намерены углублять и расширять сотрудничество во всех сферах взаимного интереса, укреплять взаимодействие в области безопасности и обороны, а также тесно координировать свою деятельность на региональной и глобальной аренах.