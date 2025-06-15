«Самооценка раньше была зыбкая»: Анфиса Чехова показала фигуру без фильтров на отдыхе в Турции и сделала признание

15 июня 2025, 23:28

Отдыхающая в Турции Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике без фильтров и прикрас

Анфиса Чехова с сыном и Александр Златопольский (Фото: Instagram* @achekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова сейчас отдыхает с Александром Златопольским и любимым сыном в Турции. Звезда впечатлила фанатов, опубликовав в личном блоге видео в купальнике без фильтров и фотошопа. Ранее она корректировала клипы и фото, чтобы скрыть недостатки фигуры, но в новом посте объявила о решении показывать настоящую себя.







«Самооценка моя была зыбкая и во многом зависела от мнения окружающих. (...) В какой-то момент жизни я поняла, что жить в постоянной оглядке на других и и скрывать свое тело как особо опасного преступника — это слишком обременительно и очень ограничивает свободу», — начала свои откровения Чехова.

Анфиса Чехова (Фото: кадр видео Instagram* @achekhova)



«Я начала взращивать свою самооценку: медленно, терпеливо, как садовод-любитель взращивает экзотический цветок в неподходящем ему климате. (...) Это был нелегкий путь! Не верьте никому, что полюбить себя можно за месячный курс какого-нибудь коуча! Для настоящей любви нужно время и усердие! Но результат вас порадует», — поделилась Анфиса.

Анфиса Чехова (Фото: кадр видео Instagram* @achekhova)



«Однажды вы посмотрите на себя не глазами «злобного хейтера», а глазами своего самого главного Фаната! И тогда никакие фотошопы станут не нужны!», — уверенно добавила Чехова.