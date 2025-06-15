«Самооценка раньше была зыбкая»: Анфиса Чехова показала фигуру без фильтров на отдыхе в Турции и сделала признание
Отдыхающая в Турции Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике без фильтров и прикрас
Телеведущая Анфиса Чехова сейчас отдыхает с Александром Златопольским и любимым сыном в Турции. Звезда впечатлила фанатов, опубликовав в личном блоге видео в купальнике без фильтров и фотошопа. Ранее она корректировала клипы и фото, чтобы скрыть недостатки фигуры, но в новом посте объявила о решении показывать настоящую себя.
«Самооценка моя была зыбкая и во многом зависела от мнения окружающих. (...) В какой-то момент жизни я поняла, что жить в постоянной оглядке на других и и скрывать свое тело как особо опасного преступника — это слишком обременительно и очень ограничивает свободу», — начала свои откровения Чехова.47-летняя звезда выложила ролик, в котором появилась в купальнике и легком халате. Чехова призналась, что раньше разглядывала свои фото «под микроскопом», боясь осуждения. Выбирала «идеальные» ракурсы, исправляла внешние «недочеты». Однако годы работы с психологами и медитации, а также стремление избавиться от излишней критики помогли ей принять себя.
При этом ведущая отметила, что курсы с коучами не решат личных проблем — могут лишь вдохновить на пару месяцев, и успех личностного роста зависит от стараний того, кто захотел измениться.
«Я начала взращивать свою самооценку: медленно, терпеливо, как садовод-любитель взращивает экзотический цветок в неподходящем ему климате. (...) Это был нелегкий путь! Не верьте никому, что полюбить себя можно за месячный курс какого-нибудь коуча! Для настоящей любви нужно время и усердие! Но результат вас порадует», — поделилась Анфиса.Она обратилась к подписчикам, призывая учиться игнорировать хейт и в первую очередь любить себя. Любить свои «неидеальный живот, бока, целлюлит», которые неизбежны в той или иной мере без постоянных тренировок. И даже лень звезда советует «принять» и научиться с ней договариваться.
«Однажды вы посмотрите на себя не глазами «злобного хейтера», а глазами своего самого главного Фаната! И тогда никакие фотошопы станут не нужны!», — уверенно добавила Чехова.Звезда назвала тело «картой маршрута жизни», ведущей к осознанности и принятию себя. Ее слова нашли положительный отклик. Подписчики поблагодарили Анфису за откровение, похвалили фигуру и поддержали ее речь, призывающую к работе над собой в позитивном ключе.
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