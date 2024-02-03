Сын последнего короля Италии скончался на 87-м году жизни

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Принц Виктор Эммануил Савойский, сын последнего короля Италии Умберто II, ушел из жизни в возрасте 86 лет в Женеве, согласно официальному сообщению Савойского дома. Сообщается, что представитель королевской династии ушел из жизни в кругу семьи 3 февраля 2024 года.
До 2002 года всем прямым потомкам короля Виктора Эммануила III был запрещен въезд в Италию. Принц Савойский Виктор Эммануил вернулся в страну в марте 2003 года.
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