Сын Рамзана Кадырова Адам получил очередную награду

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Семнадцатилетний Адам Кадыров получил очередную награду — ему вручили медаль ОМОН «Ахмат-Крепость» «за активную инициативу, помощь в выполнении боевых задач и весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии», сообщает телеканал НТВ.
Напомним, что в апреле Кадыров-младший стал секретарём Совбеза Чечни и куратором МВД. Кроме того, он возглавляет службу безопасности главы республики.
Также известно, что Адам Кадыров имеет около десятка различных наград, среди них — звание Героя Чечни, орден Кадырова (высшая награда Чеченской республики), орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден парламента Чечни «Честь Отечества» и орден «За служение религии Ислам» I степени.
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Также известно, что Адам Кадыров имеет около десятка различных наград, среди них — звание Героя Чечни, орден Кадырова (высшая награда Чеченской республики), орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден парламента Чечни «Честь Отечества» и орден «За служение религии Ислам» I степени.
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Анастасия Чубина