Кадыров может гордиться результатами развития Чечни, заявил Путин

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров может гордиться результатами развития региона, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства предложил Кадырову поговорить о нынешних делах республики.
«Вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы», — сказал президент.Путин добавил, что прошедшие подготовку в Чечне бойцы блестяще выполняют задачи в зоне спецоперации. По словам верховного главнокомандующего, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ежедневно информирует о происходящем в зоне боевых действий, упоминая военнослужащих, подготовленных в Чеченской Республике.
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