Путин прокомментировал слухи об отставке Кадырова излюбленной цитатой Марка Твена

Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным российский лидер прокомментировал слухи о возможной отставке главы республики. Об этом чеченский лидер рассказал в своем Телеграм-канале.
«Сообщения о моей смерти сильно преувеличены», — так Владимир Путин отреагировал на слухи о возможной отставке Рамзана Кадырова.
Глава Чечни обратил внимание на слова главы государства о том, что «им еще работать и работать». Так Рамзан Кадыров дал обещание, что будет выполнять приказ Верховного Главнокомандующего.
Недавно чеченский лидер объявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. Во время беседы с представителями СМИ Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.
Глава республики рассчитывал, что Кремль поддержит его инициативу.
Накануне Владимир Путин предложил Кадырову поговорить о нынешних делах республики. Президент РФ заявил, что глава Чечни может гордиться результатами развития региона.
Читайте также:
Лукашенко заявил, что задержался у власти, и призвал белорусов «потерпеть»
Глава Кубы осудил Трампа за слова о роли США во Второй мировой войне
В четверг Трамп объявит о заключении торговой сделки между Великобританией и США
Ольга Енгалычева