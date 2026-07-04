Сын Рамзана Кадырова Адам получил памятную медаль «90 лет ГИБДД»
18-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил новую награду от ГИБДД. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, новости».
Торжественное вручение медали Адаму Рамзановичу состоялось в Грозном на мероприятии, приуроченном к 90-летию Госавтоинспекции МВД РФ. В ходе собрания Рамзан Кадыров поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником и отметил наградами наиболее отличившихся служащих.
Высшей награды республики — ордена Ахмата-Хаджи Кадырова — удостоились Беслан Сурхаев, Хаваж-Баудин Янгулбаев, Расул Токуев и Байсангур Эльдарханов. Рамзану и Адаму Кадыровым вручили памятную юбилейную медаль «90 лет ГИБДД МВД России». Напомним, что в июне текущего года Адам Кадыров получил звание Героя Чечни за «выдающиеся заслуги» перед РФ.
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