Сын Рамзана Кадырова Адама стал куратором Российского университета спецназа

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Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, назначен куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, сообщается в Telegram-канале Кадырова-старшего.
«По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — написал глава региона.
Ранее, в феврале, старший сын Кадырова Ахмат был назначен министром по делам молодежи Чечни. Он также был награжден орденом Кадырова.
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Александр Климов