«Вашего сына реабилитировали после расстрела»: как вместо Чикатило казнили невиновного человека

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
В 1978 году в городе Шахты произошло страшное преступление. Была убита девятилетняя девочка, тело которой спустя несколько дней обнаружили правоохранители. Оперативники сначала вышли на след настоящего убийцы, но затем задержали и представили суду невиновного. Что известно о самой громкой ошибке милиционеров в деле Чикатило расскажет редакция «Радио 1».
Показания очевидцев
Помочь правоохранителям выйти на след предполагаемого убийцы смогла местная жительница. Она рассказала милиционерам, что в день пропажи девочки видела ее в компании со странным мужчиной. Внимание бдительной женщины привлекла яркая куртка ребенка и странная манера общения мужчины, в которой было что-то пугающее.
Чикатило вне подозрения
Женщина помогла оперативникам составить фоторобот незнакомца. Вскоре мужчину на ориентировке опознали. Им оказался бывший учитель русского языка и литературы Андрей Чикатило. Ранее педагог позволял себе приставать к девочкам, за что был уволен из школы. Примечательно, что тело убитой девочки было найдено неподалёку от дома, где проживал Чикатило, однако прямого доказательства причастности бывшего преподавателя к преступлению не было.
Кроме того, о Чикатило соседи отзывались как о примерном семьянине, имеющем двоих детей, что также помогло ему остаться вне подозрения.
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Суд над невинным
Неподалеку от места обнаружения трупа девочки проживал еще один кандидат на роль убийцы – Александр Кравченко. Прежде мужчина уже был судим за такое же убийство 9-летней девочки.
По сути, его темное прошло и легло в основу обвинения. Следователей не смутил тот факт, что Кравченко не был похож на мужчину с фоторобота, а его семья настаивала на том, что в тот роковой вечер, когда произошло убийство, он находился дома. Пробыв в изоляторе несколько дней, Кравченко сознался в убийстве ребенка.
Уже на суде он впервые заявил, что оклеветал себя из-за давления следователей. Но его слова уже не имели никакого значения. Его признали виновным и приговорили к высшей мере наказания – смертной казни. Приговор привели в исполнение.
Признание маньяка
Несмотря на то, что маньяк был задержан, в Ростове продолжили находить тела изувеченных женщин. Завершилась чреда серийных убийств только в ноябре 1990-го после задержания Андрея Чикатило. Изначально убийство девятилетней девочки Чикатило не вменяли, но позже он признался в этом сам.
На счету маньяка – 48 убийств и три покушения. Однако речь идет о доказанных эпизодах. Сам серийный убийца заявляет, что убил 61-го человека, однако тела жертв найдены не были. Так, чудовищная ошибка правоохранителей привела к десяткам смертей.
Фото: iStock/aga7ta
Сообщение матери
Уже после того, как вина Чикатило была доказана, правоохранители пришли к матери Кравченко и сообщили, что он посмертно оправдан.
«Ваш сын реабилитирован, но уже расстрелян. Реабилитирован посмертно», – со скорбью сообщил визитер.Читайте также:
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