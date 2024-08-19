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«Вашего сына реабилитировали после расстрела»: как вместо Чикатило казнили невиновного человека

19 августа 2024, 19:30
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

В 1978 году в городе Шахты произошло страшное преступление. Была убита девятилетняя девочка, тело которой спустя несколько дней обнаружили правоохранители. Оперативники сначала вышли на след настоящего убийцы, но затем задержали и представили суду невиновного. Что известно о самой громкой ошибке милиционеров в деле Чикатило расскажет редакция «Радио 1».


Показания очевидцев


Помочь правоохранителям выйти на след предполагаемого убийцы смогла местная жительница. Она рассказала милиционерам, что в день пропажи девочки видела ее в компании со странным мужчиной. Внимание бдительной женщины привлекла яркая куртка ребенка и странная манера общения мужчины, в которой было что-то пугающее.


Чикатило вне подозрения


Женщина помогла оперативникам составить фоторобот незнакомца. Вскоре мужчину на ориентировке опознали. Им оказался бывший учитель русского языка и литературы Андрей Чикатило. Ранее педагог позволял себе приставать к девочкам, за что был уволен из школы. Примечательно, что тело убитой девочки было найдено неподалёку от дома, где проживал Чикатило, однако прямого доказательства причастности бывшего преподавателя к преступлению не было.

Кроме того, о Чикатило соседи отзывались как о примерном семьянине, имеющем двоих детей, что также помогло ему остаться вне подозрения.


Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Суд над невинным


Неподалеку от места обнаружения трупа девочки проживал еще один кандидат на роль убийцы – Александр Кравченко. Прежде мужчина уже был судим за такое же убийство 9-летней девочки.

По сути, его темное прошло и легло в основу обвинения. Следователей не смутил тот факт, что Кравченко не был похож на мужчину с фоторобота, а его семья настаивала на том, что в тот роковой вечер, когда произошло убийство, он находился дома. Пробыв в изоляторе несколько дней, Кравченко сознался в убийстве ребенка.

Уже на суде он впервые заявил, что оклеветал себя из-за давления следователей. Но его слова уже не имели никакого значения. Его признали виновным и приговорили к высшей мере наказания – смертной казни. Приговор привели в исполнение.


Признание маньяка


Несмотря на то, что маньяк был задержан, в Ростове продолжили находить тела изувеченных женщин. Завершилась чреда серийных убийств только в ноябре 1990-го после задержания Андрея Чикатило. Изначально убийство девятилетней девочки Чикатило не вменяли, но позже он признался в этом сам.
На счету маньяка – 48 убийств и три покушения. Однако речь идет о доказанных эпизодах. Сам серийный убийца заявляет, что убил 61-го человека, однако тела жертв найдены не были. Так, чудовищная ошибка правоохранителей привела к десяткам смертей.

Фото: iStock/aga7ta

Сообщение матери


Уже после того, как вина Чикатило была доказана, правоохранители пришли к матери Кравченко и сообщили, что он посмертно оправдан.

«Ваш сын реабилитирован, но уже расстрелян. Реабилитирован посмертно», – со скорбью сообщил визитер.
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Умер академик РАН, создатель биомедицинской электрохимии Валерий Сергиенко
Умер академик РАН, руководитель ФМБА Валерий Сергиенко
19 августа 2024, 19:30

Фото: ФМБА России

Скончался выдающийся ученый, академик РАН, руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина Валерий Сергиенко. Об этом сообщает пресс-служба ФМБА России 19 августа.
Сергиенко занимался разработкой физико-химических методов диагностики и лечения заболеваний. Стоял у истоков биомедицинской электрохимии. Под его руководством в России создали противовирусный препарат «Панавир», который получил премию Правительства РФ в области науки и техники в 2013 году.

Валерий Иванович защитил 11 докторских и более 20 кандидатских диссертаций. Он опубликовал около 400 научных работ и создал серию учебников для студентов медицинских вузов. Его работы использовались в учебных заведениях более двадцати лет. Сергиенко также является автором более 60 изобретений.

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#ран
#медицина
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Аналитик Ульянов раскрыл, как избежать кражи данных через смарт-часы
Аналитик Ульянов рекомендовал использовать надёжные бренды
19 августа 2024, 19:19

Фото: iStock/Sinenkiy

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что риск утечки данных через смарт-часы, которые собирают информацию через смартфоны и передают её различным сервисам и приложениям, устранить окончательно невозможно.
Однако, по его словам, этот риск можно минимизировать, если использовать устройства надёжных крупных брендов.

«Есть небольшие производители, для которых после утечки ничего не поменяется. Когда мы говорим о компаниях, которые работают в масштабах всего мира, то, если выяснится подобное, это может вызвать цепную реакцию отказов от их устройств и сервисов. Поэтому большие игроки не заинтересованы в недовольстве пользователей», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Ульянов.

Кроме этого, рекомендуется периодически обновлять ПО в части безопасности, придумывать разные логины и пароли для сервисов.

До этого генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предлагал ввести школьные сим-карты в целях безопасности.

«Сегодня дети имеют доступ к мобильному контенту, связанному с образованием. Общее образование в России является бесплатным, то в данном случае трафик, который дети используют для доступа к образовательным материалам тоже должен быть бесплатным. Значит, Минпросвещения РФ и телекоммуникационные компании должны внедрить школьные сим-карты, которые смогут ограничить доступ детей к нежелательному контенту и дать детям возможность получить дополнительные бесплатные знания», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Рыбальченко.

Ранее куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова сообщала, что злоумышленники создают фальшивые интернет-магазины, предлагающие распродажи школьной одежды, учебников и канцтоваров.

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#технологии
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Жительниц Подмосковья пригласили на форум «Женщина третьего тысячелетия»
19 августа 2024, 19:05

Фото: iStock / shironosov

14-15 ноября на площадке Культурного центра Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России пройдёт III Международный форум «Женщина третьего тысячелетия». Об этом сообщили организаторы форума.
«Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» - уникальная площадка для объединения женщин-лидеров регионов Росси и зарубежных дружественных стран. Цель – обмен опытом и знакомства с передовыми практиками, обсуждение роли женщины в современном мире», – говорится в сообщении.
На форуме планируют пленарное заседание; стратегические и экспертные сессии; дискуссионные площадки; заседание Международного дискуссионного клуба VISION 3000, презентация регионов России и зарубежных стран.

Также предусмотрены организация деловых встреч, обсуждение актуальных социальных, культурных, межнациональных и экономических проблем, налаживание и координация связей с международным женским движением, живой диалог женщин-практиков полезные мастер-классы и ценные уроки от настоящих гуру в своих областях и многое другое.

На форуме также будет развёрнута выставка продукции предприятий малого и среднего бизнеса, медицины, туризма и ремёсел «Руками женщины». Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

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#россия
#мид
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Игорь Сафронов раскрыл значение тельняшки
19 августа 2024, 18:57

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Президент городского клуба «Что? Где? Когда?» и организатор праздника «День тельняшки» Игорь Сафронов рассказал, что тельняшка, являющаяся на самом деле нательным бельём, является символом отваги и смелости.
Об этом он рассказал к 150-летию со дня появления этой части гардероба на отечественном флоте.

«Тельняшка была и остаётся нательным бельем. В вырезе бушлата должно было быть видно всего три полоски, означающих три великие победы – в Гангутском, Чесменском и Синопском сражениях. Именно она стала символом смелости и отваги в годы Великой Отечественной войны. В годы революции тельняшки тоже были, но их матросы носили под бушлатами», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Сафронов.

Кроме этого, сегодня отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Так, Россия является партнёром ООН по вопросам чрезвычайного гуманитарного реагирования, а наша МЧС совместно с другими органами государственной власти оказывает гуманитарную помощь нуждающимся странам. Как пишет Общественная Служба Новостей, сотрудничество ООН с МЧС РФ в этой области началось с 1993 года. За это время было проведено 500 гуманитарных операций в более чем 80 странах.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 августа 2024 года, православные отмечают большой церковный праздник — Преображение Господне.

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#россия
#праздник
#сотрудничество
#оон
#рф
#флот
#одежда
#помощь
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Из Дубны за день отправили 500 кг помощи жителям Курской области
19 августа 2024, 18:32

Фото: пресс-службе администрации г. о. Дубна

В Дубне собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области. Она поступает от частных лиц, предприятий и организаций города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Всё, что принесли горожане, отправляют в областной распределительный центр.
«Хочу поблагодарить всех за участие в сборе гуманитарной помощи в нашем наукограде. Для нас и для всех это очень важно. Отдельно хочу сказать спасибо нашим фармацевтическим компаниям. Они передали огромную партию медикаментов, и мы их отвезли», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Сбор гуманитарной помощи открыт в помещении молодёжного центра «Инициатива». Там работают «Волонтёры Подмосковья» и активисты МГЕР. В итоге только в понедельник от дубненцев курянам отправили более 30 коробок с продуктами и средствами личной гигиены – всего порядка 500 кг грузов.

Сейчас сбор продолжается. Необходимы также новое постельное бельё, обувь, одежда, памперсы для детей, моющие средства, канцелярия и мелкая бытовая техника.

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#максим тихомиров
#дубна
#курская область
#гуманитарная помощь
#волонтеры
#подмосковье
#московская область
#наукоград
#сво
#спецоперация
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России грозит дефицит таксистов
«Известия»: с сентября российским регионам грозит дефицит таксистов
19 августа 2024, 18:28

Фото: iStock/Yury Karamanenko

75% российских таксистов не оформили необходимые документы для работы с сентября текущего года. Об этом говорится в письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к главе кабмина Михаилу Мишустину, передают «Известия».
К 1 сентября 2024 года водителям необходимо оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Однако для этого они должны получить разрешение на работу в такси, пишут «Известия».

Без них водители будут считаться нелегальными работниками. Отмечается, что четверть водителей, которые имеют необходимо разрешение, приходится, в основном, на Москву. Примечательно, что «Цифровой мир» обратился с просьбой к правительству отложить дату вступления новых требований в силу.

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#такси
#страхование
#водители
#мир
#правительство
#закон
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В Подмосковье к ноябрю обновят все запланированные на 2024 год энергообъекты
19 августа 2024, 18:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мособлэнерго и «Россети Московский регион» модернизируют в Подмосковье все запланированные на этот год объекты электроснабжения к ноябрю. Об этом стало известно на совещании губернатора Андрея Воробьёва с членами правительства Московской области, главами городских округов и руководителями энергосетевых компаний.
Повышение надёжности электроснабжения – один из главных вопросов при подготовке к осенне-зимнему сезону. От бесперебойного электроснабжения зависят работа котельных и комфортное проживание жителей частных домов, где дома нередко отапливают с помощью электричества.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Нужно уделить особое внимание модернизации и трансформации электроснабжения. Энергопотребление в Подмосковье заметно растёт и уже бьёт все рекорды. В этой связи вместе с Москвой и федеральным Минэнерго принят план по усилению питающих центров и модернизации распределяющих сетей. Большую работу у нас ведут Мособлэнерго и «Россети Московский регион», – сказал Воробьёв.
В Московской области самый большой в России электросетевой комплекс. В регионе работают более 500 подстанций напряжением 35 кВ и выше, около 48 тыс. трансформаторных подстанций, свыше 150 тыс. км линий электропередачи. Крупнейшие электросетевые компании, действующие в Подмосковье – «Россети Московский регион», которая обслуживает 58% области, и «Мособлэнерго» – 31%.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Одна из главных проблем, с которой мы столкнулись в последние годы, – аварийная перегрузка ЛЭП 35 кВ и 110 кВ. Многие уезжают за город, проводят там большое количество времени, используют для отопления электричество. И сети, которые создавались в 40-60-х годах, такой нагрузки уже не выдерживают. Аналогичная ситуация – по сетям 6-35 кВ, где низкие уровни напряжения. Кроме того, пропускная способность головных участков фидеров ограничена нормативами советских лет», – рассказал вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
При этом он отметил, что сейчас проблема снята. Теперь компания «Россети Московский регион» и Мособлэнерго выполняют всё проектирование без коэффициента одновременного подключения потребителей, а исходя из объективной ситуации.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в Подмосковье уже заменили свыше 8 тыс. опор, около 800 км проводов, отремонтировали более 1,7 тыс. трансформаторных подстанций, расчистили около 4 тыс. га просек. Ремонтная и инвестиционная программа «Россетей Московский регион» и Мособлэнерго значительно увеличены по сравнению с первоначальными планами.
«Что касается инвестиционной программы, то все работы мы должны выполнить в намеченные сроки – до начала отопительного сезона. На отдельном контроле – три городских округа: Чехов, Раменский и Солнечногорск», – сообщил гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Пётр Синютин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что в этом году принята беспрецедентная программа по части ремонта.
«Мы уже заменили 5,5 тыс. опор, 650 км провода, 1,4 тыс. трансформаторных подстанций, расчистили почти 4 тыс. га просек, что является очень важной составляющей в обеспечении безаварийности. Значительная часть работы – замена трансформаторов, в первую очередь сети 110 кВ. На сегодня мы уже заменили на 23 таких объектах, ещё столько же – до конца года», – добавил Синютин.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все ремонтные и инвестиционные программы по обеспечению надежности электроснабжения в Подмосковье планируют завершить до конца октября. Отдельное внимание – микрорайону Климовск в Подольске.
«Реализуем в Климовске мероприятия как инвестиционной программы, так и программы капремонта. Всего у нас 81 объект. По инвестпрограмме в этом году планируем провести работы на 29 из них. Проложим 44 км кабельных линий, осуществим девять мероприятий по реконструкции трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также четыре мероприятия по строительству ТП», – поделился планами гендиректор АО «Мособлэнерго» Владимир Бойко.
Он добавил, что программа капремонта охватывает более 50 объектов. Все работы рассчитывают завершить с опережением графика – до 15 октября.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На совещании обсудили и подготовку теплоснабжения к осенне-зимнему сезону. В этом году запланировано отремонтировать 181 км сетей, 38 котельных и три ЦТП.
«Необходимо крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов. В этом году мы принимаем МКД более строго. Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения нуждаются в особом внимании», - подчеркнул Воробьёв.
Долгосрочная программа на 2024-2029 годы предусматривает 545 мероприятий. 259 будет реализовано уже в 2024 году. В порядок приведут почти 200 км сетей, 147 котельных и центральных тепловых пунктов.

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#минэнерго мо
#электроэнергия
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Синоптик Ильин раскрыл, сколько продержится тёплая погода в Москве
Синоптик Ильин спрогнозировал тёплую погоду до конца недели
19 августа 2024, 18:01

Фото: iStock/luckat

Синоптик Александр Ильин заявил, что тёплая погода в Москве сохранится на протяжении всей этой недели.
Так, по его словам, завтра жара сохранится, но пройдут кратковременные дожди с грозами, которые прекратятся уже в следующие два дня.

«В пятницу в столицу придёт холодный атмосферный фронт. Будет преобладать облачная погода с небольшими дождями. Температура в дневные часы ожидается на отметке 20-22°C. Ветер сменится на северо-западный, но останется плотным, его сила составит 5-8 м/с», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

А синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра заявили также и возвращении жары в Кузбасс. Как передаёт «Сiбдепо», в регионе ожидается уже завтра днём 24-29°C тепла. При этом в некоторых районах могут быть кратковременные дожди и грозы.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказывал, какая погода ждёт жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе.

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#синоптики
#температура
#ветер
#дожди
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В Дубне благоустраивают территории у обновлённых тротуаров
19 августа 2024, 17:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Территории рядом с отремонтированными тротуарами благоустраивают в Дубне, подрядчик обустраивает газоны и прилегающие пешеходные дорожки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Продолжаем приводить город в порядок. На этой неделе планируется асфальтирование дороги на улице Калинина», — написал в своём Telegram-канале глава Дубны Максим Тихомиров.
В администрации напомнили, что в план по ремонту тротуаров в этом году вошли участки на улицах Приборостроителей, Энтузиастов, Жолио-Кюри, Мичурина, Академика Балдина, Центральной и на территории у Ил-2. Большая часть работ уже выполнена. Кроме того, построен новый тротуар на Промышленной улице.

Отмечается, что на Центральной улице в Дубна реализуется масштабный проект по благоустройству. Работы ведутся с опережением графика.

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#дубна
#благоустройство
#максим тихомиров
#тротуары
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