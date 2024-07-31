Импотенция и голый Ленин: как Пичушкин стал Битцевским маньяком и подражал Чикатило

Кадр: Первый канал
Зверский убийца Александр Пичушкин совершал преступления, подражая своему кумиру – маньяку Андрею Чикатило. Однако у последователя душегуба был индивидуальный ритуал. Убивая людей, он расставлял за каждую жертву по фигуре на шахматной доске. О странностях и привычках одного из самых жестоких убийц в криминальной истории расскажет редакция «Радио 1».
Первое убийство Пичушкина
К своему первому убийству Пичушкин готовился довольно долго. Для этого он даже пригласил к себе в сообщники однокурсника по ПТУ. Для совершения нападений злоумышленники выбрали Битцевский парк, однако в какой-то момент Пичушкину показалось, что его сообщник относится к предстоящему убийству без должной серьезности, поэтому он решил, что первой жертвой станет именно его знакомый.
Уже вечером того же дня Пичушкин задушил однокурсника веревкой. Хладнокровный убийца сбросил тело товарища в люк и отправился домой.
«Первое убийство – как первая любовь. Я очень долго оставался под впечатлением, убив близкого мне человека», – делился впечатлениями Пичушкин.
Фото: iStock/katatonia82
Серия убийств
Следующее убийство Пичушкин совершил спустя девять лет после первого. Он выбирал для нападений тех, кто не может дать отпор: стариков, инвалидов, женщин, подростков и местных алкоголиков. В качестве орудия преступления он использовал молоток. На счету маньяка – 48 убийств и три покушения. Однако речь идет о доказанных эпизодах. Сам серийный убийца заявляет, что убил 61-го человека, однако тела жертв найдены не были.
На допросах Пичушкин признавался, что хотел убить 64 человека – по количеству клеток на шахматной доске. Известно, что выбор места для нападений был неслучайным. Душегуб сильно любил своего пса, которого после смерти закопал в Битцевском парке. Именно на могиле собаки Пичушкин преимущественно и расправлялся со своими жертвами.
Особенности личности Пичушкина
Пичушкин рос болезненным и слабым ребенком. Он часто подвергался насмешкам и нападкам со стороны ровесников. Еще в малом возрасте он получил черепно-мозговую травму: упал с качелей и ударился головой. В последствии он путал в произношении «ш» и «с». Однако фантазия у будущего маньяка была богатой. По некоторым данным, однажды он даже нарисовал голого Ленина.
Уже в студенческие годы за Пичушкиным замечали еще одну странность. Он с большим рвением давал деньги в долг, но требовал расписку, в которой заемщик должен признаться в намерении совершить самоубийство, если не отдаст деньги.
Однокурсники воспринимали выходку Пичушкина как шутку.
Знакомы и близкие Пичушкина также обращали внимание на то, что никогда не видели его с женщинами. Он не делился своей личной жизнью и, как позже выяснили психологи, вообще не состоял с противоположным полом в связях. Специалисты склоняются к тому, что он страдал ранней импотенцией, поэтому секса у него быть не могло. По этой же причине он не насиловал своих жертв.
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Последняя жертва и суд
Последней жертвой, благодаря которой правоохранители вышли на след душегуба, стала его знакомая Пичушкина Марина Москалева. Перед свиданием с товарищем женщина оставила записку в доме, где указала имя и контакты своего спутника. После обнаружения тела женщины и записки в ее доме милиционеры нагрянули к подозреваемому. Отрицать своей вины он не стал. Кроме того, душегуб сознался в серии других преступлений.
В 2007 году преступника приговорили к пожизненному заключению.
Несмотря на то, что по приговору суда Пичушкин изолирован от общества до конца жизни, он строит планы на будущее. Он планирует сразу же убить пару человек, изнасиловать женщину и выпить водки.
«Я еще вернусь в Битцевский парк. Моя рука хорошо помнит молоток», – заявил маньяк на суде.Читайте также:
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