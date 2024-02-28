Сын Ротшильда утратил титул преемника за распущенность и свадьбу с порномоделью

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Наследниками британского финансиста Джейкоба Ротшильда могут стать его старшая дочь Ханна или сын Нэт. Об этом информирует сайт This is money.
Изначально предполагалась, что финансовую империю Ротшильда унаследует единственный сын — 52-летний Нэт Ротшильд. Но отец из-за разногласий отстранил его от этой роли. Причиной этого стала распущенность и вольнодумие.
К 2016 году их отношения настолько ухудшились, что Нэт не пригласил отца на свадьбу, когда женился на бывшей порномодели Лоретте Бейси. По этой причине он лишился титула преемника и не принимал участие в деятельности RIT Capital Partners — инвестиционного фонда Ротшильда с активами на 2 млрд фунтов стерлингов.
Помимо Ханны и Нэта, у Джейкоба Ротшильда было еще двое детей — дочери Бет и Эмили. Но финансист не рассматривал их в качестве его потенциальных преемниц.
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К 2016 году их отношения настолько ухудшились, что Нэт не пригласил отца на свадьбу, когда женился на бывшей порномодели Лоретте Бейси. По этой причине он лишился титула преемника и не принимал участие в деятельности RIT Capital Partners — инвестиционного фонда Ротшильда с активами на 2 млрд фунтов стерлингов.
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Алина Юрчак