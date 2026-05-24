Сын Усольцевой ответил, когда начнутся поиски семьи с участием добровольцев
Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой сообщил, что поиски его семьи с участием добровольцев могут возобновиться в конце мая или начале июня. Его слова приводит РИА Новости.
Мужчина отметил, что пока с ним не связывались по этому поводу. В настоящее время поисковые работы проводятся спасателями. В период с 23 по 26 мая они будут прочесывать территорию, где пропала семья. К поискам привлекли пять человек и четыре единицы техники.
Семья Усольцевых — отец, мать и их пятилетняя дочь — отправились в поход в конце сентября прошлого года, но вскоре пропали без вести. Телефон отца семейства перестал подавать сигналы, и в ходе масштабных поисков их не нашли.
Спасатели приостанавливали поисковые мероприятия в холодное время года. Позже в соцсетях пустили слухи о том, что Усольцевых нашли, однако Следственный комитет опроверг эту информацию.
