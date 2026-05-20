В СК прокомментировали информацию о новых сигналах с телефонов пропавших в тайге Усольцевых
Телефоны семьи Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края, не подают сигналов. Распространившуюся в соцсетях информацию об их активности опровергла старший помощник руководителя регионального СУ СК Юлия Арбузова, сообщает «АиФ».
По ее словам, после исчезновения Усольцевых их телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. Сейчас они все неактивны.
Напомним, 15 мая 2026 года стартовал новый этап поисков по заявке следственных органов. Добровольцев к работам пока не привлекают, так как в тайге еще лежит снег. Основной версией исчезновения семьи остается несчастный случай.
Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка в Партизанском районе. Осенью к масштабной поисковой операции присоединились около 400 человек. Они обследовали порядка 500 дорог, но обнаружить смогли лишь несколько зацепок.
Поиски завершились 12 октября, а в конце января этого года ненадолго возобновлялись.
