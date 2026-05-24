Спасатели обнародовали результаты поисковой операции семьи Усольцевых
Красноярский поисково‑спасательный отряд (КГКУ «Спасатель») вместе с коллегами из Дивногорского отряда с 23 по 26 мая проводят четырехдневную поисковую операцию по розыску семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Мероприятия организовали по заявке следственных органов. Поиски проходят в районе Кутурчина Манско‑Уярского округа. В операции задействовали пятерых спасателей и четыре единицы спецтехники. По данным отряда, в первый день работ специалисты обследовали шесть кв. км лесного массива, однако обнаружить пропавших не удалось.
Усольцевы исчезли 28 сентября 2025 года во время пешего похода в Кутурчинском Белогорье (Партизанский район Красноярского края). Они отправились к горе Буратинка, но по пути с семьей, вероятно, что-то произошло, и они перестали выходить на связь.
Читайте также: