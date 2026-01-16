Сына Байдена потребовала арестовать мать его дочери

16 января 2026, 12:59

Daily Mail: мать дочери Хантера Байдена требует его ареста за неуплату алиментов

Фото: iStock/designer491

Мать внебрачной дочери Хантера Байдена требует арестовать его за неуплату алиментов. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.