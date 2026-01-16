Сына Байдена потребовала арестовать мать его дочери
Мать внебрачной дочери Хантера Байдена требует арестовать его за неуплату алиментов. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
По данным издания, Лунден Алексис Робертс заявила о рождении ребенка от сына бывшего президента США Джо Байдена в 2018 году. Тот сначала отрицал отцовство, но ДНК-тест подтвердил его.
В 2020 году суд утвердил мировое соглашение, по которому Байден-младший обязался выплачивать ежемесячное содержание, погасить накопившуюся задолженность и оплатить судебные издержки матери ребенка.
На этой неделе в суд Арканзаса поступила новая эмоциональная жалоба Робертс. Она указала, что Байден-младший не выполняет свои финансовые обязательства и не общается с четырехлетней дочерью.
