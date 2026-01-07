07 января 2026, 05:50

Бывшая помощница Байдена Тара Рид назвала сплоченность главным качеством россиян

Тара Рид (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Экс-помощница бывшего президента США Байдена Тара Рид назвала сплочённость главным качеством российской культуры и жителей РФ. Такое мнение она выразила в разговоре с РИА Новости.





Рид отметила, что в России, несмотря на многообразие религий, народов и огромную территорию, ощущается единство. Она очень сильно ценит и уважает это.



Собеседница агентства также провела сравнение с Западом, уточнив, что не наблюдает в российском обществе того расизма, о котором много говорят в США, или классового неравенства, обсуждаемого в Европе.



