Бывшая помощница Байдена Тара Рид назвала сплоченность главным качеством россиян
Экс-помощница бывшего президента США Байдена Тара Рид назвала сплочённость главным качеством российской культуры и жителей РФ. Такое мнение она выразила в разговоре с РИА Новости.
Рид отметила, что в России, несмотря на многообразие религий, народов и огромную территорию, ощущается единство. Она очень сильно ценит и уважает это.
Собеседница агентства также провела сравнение с Западом, уточнив, что не наблюдает в российском обществе того расизма, о котором много говорят в США, или классового неравенства, обсуждаемого в Европе.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Таре Рид в сентябре, а в конце декабря 2025 года она получила российский паспорт. В настоящий момент женщина выстраивает карьеру в РФ, являясь действующей сотрудницей RT.
Напомним, что Тара Рид работала помощницей Джо Байдена в 1990-е годы. В 2020 году она публично обвинила политика в сексуальных домогательствах, говоря о его непристойном поведении в офисе.