В Национальной портретной галерее появился портрет Дональда Трампа

10 января 2026, 16:33

Трамп лично сообщил о выставке своего портрета в Вашингтоне

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

В Национальной портретной галерее в Вашингтоне был представлен портрет 47-го президента США Дональда Трампа. Сам Трамп анонсировал событие в социальной сети Truth Social, опубликовав снимки работы с разных ракурсов.