В Национальной портретной галерее появился портрет Дональда Трампа
В Национальной портретной галерее в Вашингтоне был представлен портрет 47-го президента США Дональда Трампа. Сам Трамп анонсировал событие в социальной сети Truth Social, опубликовав снимки работы с разных ракурсов.
На портрете, выполненном в черно-белой гамме, Трамп изображен в Овальном кабинете, опершись обеими руками на стол. По словам главы Белого дома, картина уже выставлена и доступна для публичного просмотра.
Стоит отметить, что в декабре прошлого года Белый дом обновил памятные таблички на «президентской аллее славы», добавив к портретам некоторых бывших лидеров США критические подписи. Трамп лично составлял тексты, включая насмешливые комментарии под изображением Джо Байдена, что вызвало широкий резонанс в СМИ.
