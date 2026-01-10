Достижения.рф

В Национальной портретной галерее появился портрет Дональда Трампа

Трамп лично сообщил о выставке своего портрета в Вашингтоне
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

В Национальной портретной галерее в Вашингтоне был представлен портрет 47-го президента США Дональда Трампа. Сам Трамп анонсировал событие в социальной сети Truth Social, опубликовав снимки работы с разных ракурсов.



На портрете, выполненном в черно-белой гамме, Трамп изображен в Овальном кабинете, опершись обеими руками на стол. По словам главы Белого дома, картина уже выставлена и доступна для публичного просмотра.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года Белый дом обновил памятные таблички на «президентской аллее славы», добавив к портретам некоторых бывших лидеров США критические подписи. Трамп лично составлял тексты, включая насмешливые комментарии под изображением Джо Байдена, что вызвало широкий резонанс в СМИ.

Софья Метелева

