Сына Кадырова попросили обучить стрельбе солдат Гвинеи-Бисау

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Представитель гвинейской делегации, прибывший в Чечню вместе с лидером государства, попросил 16-летнего сына главы региона Адама Кадырова дать уроки стрельбы гвинейским солдатам, служащим в РУС, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
На совместные учения в Гвинею также приглашен начальник отдела безопасности главы Республики Чечня.
11 мая в регион прибыл президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Он также посетил Мемориальный комплекс Славы в Грозном и РУС в Гудермесе.
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Александр Климов