Кадыров призвал приучить к нормальной жизни «шакалов», которые мешают России

Фото: сайт Кремля
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров после инаугурации президента России Владимира Путина заявил о необходимости приучить к нормальной жизни «шакалов, которые нам мешают».
Он заявил, что есть «шакалы», которые мешают России. Их необходимо приучить к нормальной жизни, чтобы они наконец оставили страну в покое.
Также в беседе с журналистами Кадыров заявил, что в этом месяце российские войска должны обязательно освободить Харьков и Одессу, после чего заставить украинского президента Владимира Зеленского подписать необходимые документы.
Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России.
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Также в беседе с журналистами Кадыров заявил, что в этом месяце российские войска должны обязательно освободить Харьков и Одессу, после чего заставить украинского президента Владимира Зеленского подписать необходимые документы.
Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России.
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Анастасия Чинкова