Синоптик Ильин: Москвичей ожидает снег

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Синоптик Александр Ильин заявил, что уже завтра, 15 ноября, вечером в Москве выпадет снег.
«В среду, 15 ноября, в дневные часы воздух прогреется до 2-4°C тепла, а ночью температура опустится до нуля. Вечером начнется снег с дождём, местами ожидается гололедица. В четверг продолжит идти снег, а вот морозы усилятся. 16 ноября температура днём будет от нуля до 2°C тепла. В ночные часы подморозит, температура опустится до -1°C», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.
К концу недели, по словам синоптика, в городе могут установиться чувствительные морозы.
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