Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло

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Летнее тепло вернётся в столичный регион уже в среду, 25 сентября. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Он отметил, что прохладная погода сохранится в Москве еще во вторник, однако уже в среду днем воздух прогреется до 21 градуса.
При этом в четверг также ожидается температура выше климатической нормы. По данным синоптика, 26 сентября в столичном регионе ожидается 7-12 градусов ночью, и днем – 21-23.
До 29 сентября днем воздух будет прогреваться до 19-24, отметил Цыганков, но уточнил, что «бабье лето» в Москве еще не началось. По его словам, его еще стоит подождать.
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«В ночь на 24 сентября по области возможно до минус 4 градусов, а днем в Москве – 16-21. В ночь на 25 сентября температура воздуха в столице составит 4-9 градусов, по области местами вероятно понижение до минус 1 градуса. В дневные часы воздух прогреется уже до 20-25», – рассказал Цыганков в беседе с «Москвой 24».
При этом в четверг также ожидается температура выше климатической нормы. По данным синоптика, 26 сентября в столичном регионе ожидается 7-12 градусов ночью, и днем – 21-23.
До 29 сентября днем воздух будет прогреваться до 19-24, отметил Цыганков, но уточнил, что «бабье лето» в Москве еще не началось. По его словам, его еще стоит подождать.
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Элина Позднякова