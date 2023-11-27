Синоптик Ильин: «Первый день декабря будет мягкий»

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что к концу этой недели снегопадов, по крайней мере сильных, в Москве не ожидается. А начало декабря будет мягким.
При этом сегодня, отметил он, будет снег с дождём.
А тем временем сообщается, что пустыня Сахара уменьшается. Как пишут argumenti.ru, пустыня начала сокращаться и зеленеть благодаря увеличению в атмосфере углекислого газа, который способствует развитию растений.
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«Образуется корочка, достаточно сложная дорожная обстановка установится. К концу недели особых снегопадов ждать не стоит. В первый день зимы морозы ещё окрепнут. Первый день декабря будет мягкий, хороший зимний день, с небольшим снегом», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
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Мелисса Тимофеева