Синоптик Ильин предрёк москвичам температурные контрасты на этой неделе

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидаются температурные контрасты.
«Первые два дня — лето, температура 18-22°С, без существенных осадков. Может быть, сегодня по области кратковременный дождь местами пройдёт, но погоду нигде не сделает. Ветер сохранится сегодня и завтра плотный и южный, 6-11 м/с. Эта ночь и ночь со вторника на среду будут очень тёплыми, ниже 9-12°С температура не опустится», — пояснил в беседе с RT Ильин.Специалист добавил, что уже со среды будет наблюдаться похолодание, которое продлится до выходных.
«В 12:00 1 апреля на ВДНХ температура воздуха достигла 20,3°С, что стало новым суточным рекордом. Пик тепла придется на период 15:00 – 16:00, и станет теплее еще на 1-2°С. Первоапрельская шутка погоды удалась! В воздухе – май, а на земле – апрель», – приводит АГН «Москва» сообщение Поздняковой.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что сегодня, в понедельник, а также во вторник температура воздуха в Москве поднимется до 22°C.
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