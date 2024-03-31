В понедельник в Москве ожидается потепление до +22 °С

Фото: iStock/ValerijaP
В понедельник и вторник температура воздуха в Москве поднимется до +22 градусов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Предстоящая неделя в Центральной и Южной частях России начнётся с рекордных летних температур, которых в начале апреля ещё ни разу не наблюдали за весь период регулярных метеоизмерений.
В понедельник воздух прогреется до +19 – +21 градусов. Эти показатели станут рекордными с 1983 года, когда 1 апреля столбики термометров поднялись до +17,8 градусов.
Пик тепла придётся на вторник, когда в столице потеплеет до +20 – +22 градусов.
При этом Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в понедельник. Не исключено, что облачность перейдёт в грозовое состояние.
В середине недели погода начнёт ухудшаться – ожидаются ливни, усиление ветра и температура, не превышающая +9 градусов.
Читайте также:
Синоптик Позднякова спрогнозировала рекордно тёплое начало апреля в Москве
Синоптик Позднякова спрогнозировала яркое весеннее солнце в Москве
Врач Лапа: Самая коварная погода – весенняя
В понедельник воздух прогреется до +19 – +21 градусов. Эти показатели станут рекордными с 1983 года, когда 1 апреля столбики термометров поднялись до +17,8 градусов.
При этом Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в понедельник. Не исключено, что облачность перейдёт в грозовое состояние.
В середине недели погода начнёт ухудшаться – ожидаются ливни, усиление ветра и температура, не превышающая +9 градусов.
Читайте также:
Синоптик Позднякова спрогнозировала рекордно тёплое начало апреля в Москве
Синоптик Позднякова спрогнозировала яркое весеннее солнце в Москве
Врач Лапа: Самая коварная погода – весенняя
Анастасия Чинкова