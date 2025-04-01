Синоптик Ильин предупредил о заморозках в Москве во второй половине недели

В народном календаре 2 апреля отмечается день Фотиньи Колодезницы. В старину люди верили, что на Фотинью вода приобретает особую силу, которая может помочь в лечении различных болезней. Поэтому они использовали колодезную воду для умывания, окропления домов, хозяйственных построек и даже полей, надеясь, что это принесёт им здоровье и удачу.