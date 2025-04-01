Синоптик Ильин предупредил о заморозках в Москве во второй половине недели

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В Москве на протяжении всей наступившей недели ожидается похолодание, во второй ее половине — ночные заморозки с отрицательными температурами. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, минусовые ночные температуры придут в четверг и сохранятся минимум до пятницы.
«Он также отметил, что атмосферное давление со вторника будет поступательно снижаться и к пятнице приблизится к отметке 738—740 миллиметров ртутного столба», — пишет «Вечерняя Москва» после беседы с метеорологом.Однако в Сибири подобные погодные изменения оценивают как потепление. К примеру, в Кузбассе, как отмечает «Сiбдепо», ждут «невероятную весеннюю жару» — до -10 градусов ночью четверга и до +14 градусов днем.
«Ночью местами ожидается небольшой снег, мокрый снег, днем небольшой, местами умеренный дождь. Порывы ветра местами достигнут 20 м/с», — говорится в материале.Читайте также:
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Данил Пономарев