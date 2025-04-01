День Фотиньи Колодезницы 2 апреля: что нельзя делать, чтобы не понести убытки и сохранить здоровье, народные приметы

Фото: iStock/Andrey Nikitin
В народном календаре 2 апреля отмечается день Фотиньи Колодезницы. В старину люди верили, что на Фотинью вода приобретает особую силу, которая может помочь в лечении различных болезней. Поэтому они использовали колодезную воду для умывания, окропления домов, хозяйственных построек и даже полей, надеясь, что это принесёт им здоровье и удачу.
Православные верующие в этот день почитают мученицу Фотину Самарянку. О приметах и запретах торжества читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/leolintang
Святая Фотиния, или Светлана, была самарянкой, с которой беседовал Спаситель у колодца. Об этом эпизоде известно из Евангелия от Иоанна.
Иисус попросил воды у женщины из племени самарян, с которыми иудеи предпочитали не общаться. В ответ на смущение женщины, Спаситель сказал, что если бы она знала, кто к ней обращается, то сама просила бы у него воды живой. Он сказал: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную».
После этой беседы Фотиния приняла крещение. В середине I века, во времена правления императора Нерона, она жила в Карфагене и смело проповедовала там Евангелие. Её старший сын Виктор храбро сражался в римских войсках против варваров и за свои заслуги был назначен военачальником.
Когда началось преследование христиан, семья Фотинии отказалась отречься от веры или тайно исповедовать её. Тогда Фотинию, её сыновей и сестёр арестовали и доставили в Рим. Там их подвергли пыткам и казнили.
Перед смертью по молитвам святых произошло множество чудес, которые привели к обращению многих людей.
Фото: iStock/v-verevkin
Фото: iStock/usamedeniz
2 апреля не рекомендуется использовать воду, которая была набрана накануне, для приготовления пищи. В народе верили, что это может вызвать упадок сил и стать причиной болезней.
На Фотинью нельзя считать мелкие деньги. Считается, что это может привести к финансовым убыткам и нищете.
В прошлом было принято считать дурным знаком бросать что-либо в колодец. Люди старались не ругаться и не ссориться рядом с ним, поскольку боялись, что это может привести к порче воды.
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История праздника
Фото: iStock/leolintang
Святая Фотиния, или Светлана, была самарянкой, с которой беседовал Спаситель у колодца. Об этом эпизоде известно из Евангелия от Иоанна.
Иисус попросил воды у женщины из племени самарян, с которыми иудеи предпочитали не общаться. В ответ на смущение женщины, Спаситель сказал, что если бы она знала, кто к ней обращается, то сама просила бы у него воды живой. Он сказал: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную».
После этой беседы Фотиния приняла крещение. В середине I века, во времена правления императора Нерона, она жила в Карфагене и смело проповедовала там Евангелие. Её старший сын Виктор храбро сражался в римских войсках против варваров и за свои заслуги был назначен военачальником.
Когда началось преследование христиан, семья Фотинии отказалась отречься от веры или тайно исповедовать её. Тогда Фотинию, её сыновей и сестёр арестовали и доставили в Рим. Там их подвергли пыткам и казнили.
Перед смертью по молитвам святых произошло множество чудес, которые привели к обращению многих людей.
Приметы на 2 апреля
Фото: iStock/v-verevkin
- Если этот день солнечный, а птицы затевают брачные игры – лето будет теплое.
- Дождь идет на Фотинью – будет хороший урожай грибов.
- Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.
- Прилетели скворцы — жди весну, заморозки закончились.
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Что можно делать в Фотиньин день
Фото: iStock/usamedeniz
- В этот день можно сходить в храм и вознести молитвы мученице Фотине. Святой молятся об избавлении от искушений и страстей, спасении в катастрофах и бедствиях, о даровании крепкой веры и праведной кончины.
- 2 апреля принято умываться колодезной водой. Это способствует очищению от болезней и укреплению здоровья.
- В этот день наши предки совершали ритуалы, связанные с водой. Например, они бросали монеты в колодец, чтобы привлечь изобилие и удачу.
Что нельзя делать в этот день
2 апреля не рекомендуется использовать воду, которая была набрана накануне, для приготовления пищи. В народе верили, что это может вызвать упадок сил и стать причиной болезней.
На Фотинью нельзя считать мелкие деньги. Считается, что это может привести к финансовым убыткам и нищете.
В прошлом было принято считать дурным знаком бросать что-либо в колодец. Люди старались не ругаться и не ссориться рядом с ним, поскольку боялись, что это может привести к порче воды.
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Елена Генералова