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День Фотиньи Колодезницы 2 апреля: что нельзя делать, чтобы не понести убытки и сохранить здоровье, народные приметы

Фото: iStock/Andrey Nikitin

Фото: iStock/Andrey Nikitin

В народном календаре 2 апреля отмечается день Фотиньи Колодезницы. В старину люди верили, что на Фотинью вода приобретает особую силу, которая может помочь в лечении различных болезней. Поэтому они использовали колодезную воду для умывания, окропления домов, хозяйственных построек и даже полей, надеясь, что это принесёт им здоровье и удачу.
Православные верующие в этот день почитают мученицу Фотину Самарянку. О приметах и запретах торжества читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/leolintang

Святая Фотиния, или Светлана, была самарянкой, с которой беседовал Спаситель у колодца. Об этом эпизоде известно из Евангелия от Иоанна.

Иисус попросил воды у женщины из племени самарян, с которыми иудеи предпочитали не общаться. В ответ на смущение женщины, Спаситель сказал, что если бы она знала, кто к ней обращается, то сама просила бы у него воды живой. Он сказал: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную».

После этой беседы Фотиния приняла крещение. В середине I века, во времена правления императора Нерона, она жила в Карфагене и смело проповедовала там Евангелие. Её старший сын Виктор храбро сражался в римских войсках против варваров и за свои заслуги был назначен военачальником.

Когда началось преследование христиан, семья Фотинии отказалась отречься от веры или тайно исповедовать её. Тогда Фотинию, её сыновей и сестёр арестовали и доставили в Рим. Там их подвергли пыткам и казнили.

Перед смертью по молитвам святых произошло множество чудес, которые привели к обращению многих людей.

Приметы на 2 апреля


Фото: iStock/v-verevkin

  • Если этот день солнечный, а птицы затевают брачные игры – лето будет теплое.
  • Дождь идет на Фотинью – будет хороший урожай грибов.
  • Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.
  • Прилетели скворцы — жди весну, заморозки закончились.

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Что можно делать в Фотиньин день


Фото: iStock/usamedeniz

  1. В этот день можно сходить в храм и вознести молитвы мученице Фотине. Святой молятся об избавлении от искушений и страстей, спасении в катастрофах и бедствиях, о даровании крепкой веры и праведной кончины.
  2. 2 апреля принято умываться колодезной водой. Это способствует очищению от болезней и укреплению здоровья.
  3. В этот день наши предки совершали ритуалы, связанные с водой. Например, они бросали монеты в колодец, чтобы привлечь изобилие и удачу.

Что нельзя делать в этот день


2 апреля не рекомендуется использовать воду, которая была набрана накануне, для приготовления пищи. В народе верили, что это может вызвать упадок сил и стать причиной болезней.

На Фотинью нельзя считать мелкие деньги. Считается, что это может привести к финансовым убыткам и нищете.

В прошлом было принято считать дурным знаком бросать что-либо в колодец. Люди старались не ругаться и не ссориться рядом с ним, поскольку боялись, что это может привести к порче воды.


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Лунный посевной календарь на апрель 2025: что и как сажать садоводу и огороднику во втором месяце весны
01 апреля 2025, 17:37

Фото: iStock/amenic181

Всем давно известно, что фазы Луны влияют на рост и развитие растений. Система, основанная на фазах Луны, помогает определить наиболее благоприятные дни для посадки, ухода за растениями и других садовых работ. Лунный календарь садовода и огородника в материале «Радио 1».

Фазы Луны на апрель 2025


В период с 1 по 12 апреля наблюдается растущая луна.
13 апреля наступает полнолуние.
С 14 по 26 апреля луна убывает.
27 и 28 апреля — новолуние.
С 29 по 30 апреля луна снова растёт.

Луна влияет на многие процессы в природе, и огород не является исключением. Хотя научные доказательства этого влияния неоднозначны, многие садоводы и огородники учитывают фазы луны при планировании работ в саду и огороде.

Фазы Луны и рост растений: считается, что в период растущей луны лучше всего заниматься посадками растений, которые дают урожай над землёй (например, овощи и цветы), так как в это время соки в растениях движутся вверх. В период убывающей Луны рекомендуется сажать корнеплоды, так как в это время соки движутся вниз.

Влияние на полив: некоторые садоводы считают, что в определённые фазы луны растения более чувствительны к поливу. Например, в полнолуние и новолуние рекомендуется ограничить полив, так как считается, что растения в это время менее восприимчивы к влаге.


Что сажать в огороде апреле


Фото: iStock/zocchi2

При планировании первых посадок нужно ориентироваться на местные погодные условия. Когда температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне 15 градусов, а почва на глубине 5 сантиметров прогреется до 4–5 градусов, можно приступать к посевам в открытом грунте. Однако при выборе культур для посева в апреле следует проявить осторожность. Необходимо выбирать только те растения, которые устойчивы к холоду, так как погода в это время года может быть непредсказуемой.

Шпинат, укроп, петрушка, кинза, руккола, салат — все эти растения предпочитают прохладу. Если посадить их в апреле, можно получить нежную, сочную, ароматную зелень без стрелкования и горечи.

Бобовые культуры могут переносить кратковременные заморозки до -4 градусов, а прорастают при температуре от 4 до 6 градусов. Поэтому их можно сеять в начале апреля, если погодные условия будут подходящими.

Горох не так хорошо переносит низкие температуры, как бобы, поэтому его лучше сажать ближе к концу апреля.

Свёклу можно начинать сажать как только температура почвы на глубине 5 см достигнет 8-10 градусов,

Морковь ранних и поздних сортов начинают высаживать в последнюю декаду апреля.

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Что сажать в саду в апреле


Фото: iStock/Punkbarby

В апреле, когда почва оттаяла, начинают посадку саженцев. Для апрельских посадок подходят ягодные кустарники: малина, ежевика, смородина, крыжовник, виноград и другие. Также саженцы деревьев — яблони, груши и сливы.

Таблица посевных дней в апреле


Фото: «Радио 1»

Посевные работы в апреле



Обычно к марту основные посадки овощей уже завершены, но в апреле всё ещё можно посадить на рассаду некоторые виды овощей. Например, это могут быть томаты, огурцы, сладкий перец, баклажаны, кабачки, кукуруза, капуста и бахчевые культуры.

Те, кто в апреле высадит семена огурцов на рассаду, могут с уверенностью ожидать раннего сбора урожая. В апреле на рассаду сажают арбузы и дыни, а также кабачки, патиссоны и тыквы.

Народные приметы для огородников и садоводов


  • Если зацвел подснежник пора сажать петунии, астры, гвоздики на рассаду, а также рассады томатов.
  • Когда на берёзах появляются листья размером с сантиметр и начинает цвести черёмуха, пора приступать к посадке картофеля.
  • Зацвёл шиповник — можно приступать к посадке помидоров, болгарского перца, баклажанов и огурцов в открытый грунт.
  • В новолуние и полнолуние — ни шагу в огород, ни зернышка в землю не бросай, чтобы урожай не пропал.

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Мария Шукшина выступила против выплат беременным школьницам
01 апреля 2025, 17:05

Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина не поддержала решение выплачивать беременным школьницам пособие.
По мнению актрисы, невозможно воспитывать духовно-нравственные и патриотические ценности с помощью безнравственных действий.
«Из этого получится не со знаком «плюс» и не «ноль», а со знаком „минус“», — приводит слова Шукшиной NEWS.ru.
Первого апреля правительство Кемеровской области приняло постановление: беременные девушки, обучающиеся очно в общеобразовательных школах, вузах и колледжах, смогут получить единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. При этом срок беременности должен составлять не менее 22 недель.

Ранее, 24 марта, аналогичный указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В нём также предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для беременных школьниц. Позже подобные меры поддержки были введены и в Брянской области: беременные получат 150 тысяч рублей.

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Замена прав в 2025 году: кому нужно менять, новые штрафы и запрет на иностранные водительские права
01 апреля 2025, 16:11

Фото: istockphoto / SergeiGorin

С 1 апреля 2025 года в России вступают в силу новые правила, согласно которым определённые категории иностранных водительских удостоверений перестанут действовать. Это затронет как иностранных граждан, получивших вид на жительство или гражданство РФ, так и россиян, ранее получивших права за границей. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

Какие водительские удостоверения станут недействительными


Согласно изменениям в законе о безопасности дорожного движения, принятым 1 апреля 2024 года, с 2025 года прекращается действие некоторых иностранных водительских удостоверений.

Кому нужно менять права в 2025 году

  1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, если с момента получения вида на жительство или гражданства РФ прошёл год (то есть если они получили эти документы до 1 апреля 2024 года).
  2. Гражданам России, получивших иностранное водительское удостоверение, если с момента их первого въезда в Россию после получения прав прошёл год.
Однако Федеральный закон № 313-ФЗ от 10 июля 2023 года предусматривает послабления. Если получение гражданства или вида на жительство в России, а также первый въезд гражданина РФ с иностранными правами произошли до 1 апреля 2024 года, водительское удостоверение перестанет действовать с 1 апреля 2025 года, но его можно будет заменить на российское без сдачи экзаменов.

Исключения: кто может не сдавать экзамены


Некоторые категории водителей могут заменить иностранные права на российские без дополнительных испытаний. Это касается:

  • Граждан Белоруссии — их национальные водительские удостоверения полностью признаются в России. Они могут обменять их на российские без экзаменов;
  • граждан РФ и иностранцев, которые получили вид на жительство или гражданство до 1 апреля 2024 года.

Как поменять права на российские в 2025 году


Водители, чьи удостоверения перестают действовать, должны получить российские права. Однако для этого потребуется сдать теоретический экзамен в ГИБДД. Требование распространяется на следующие категории транспортных средств:

  • А — мотоциклы;
  • В — легковые автомобили;
  • М — мопеды и скутеры;
  • ВЕ — легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг;
  • А1, В1 — лёгкие мотоциклы.

Для получения российских прав потребуется стандартный пакет документов:

  • заявление о выдаче водительского удостоверения;
  • паспорт гражданина РФ или заменяющий его документ;
  • старое иностранное водительское удостоверение;
  • медицинская справка формы 003-В/у.
Дополнительно могут потребоваться документы, подтверждающие прохождение обучения. Если водитель меняет иностранное удостоверение с автоматической коробкой передач (с отметкой «АТ») на российское без такой отметки, придётся пройти дополнительное обучение.

Штрафы за вождение с недействительными правами


Если водитель выезжает на дорогу с удостоверением, которое больше не имеет силы, он нарушает ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. За это предусмотрено наказание в виде штрафа от 5 000 до 15 000 рублей, а его автомобиль будет отправлен на штрафстоянку.

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При этом сам факт отсутствия замены удостоверения не является правонарушением. Если водитель не собирается садиться за руль, он может заменить права позднее, когда такая необходимость возникнет.

Как получить медсправку для замены прав


Для получения российского водительского удостоверения требуется медицинская справка формы 003-В/у. Важно оформить её заранее, так как не всегда удаётся получить справку в течение одного дня.

Для получения документа нужно пройти осмотр у следующих специалистов:

  • Офтальмолог;
  • Психиатр;
  • Нарколог;
  • Хирург;
  • Терапевт или врач общей практики;
  • Невролог (для некоторых категорий водителей).

Также потребуется посетить психоневрологический и наркологический диспансеры по месту жительства или временной регистрации. Их услуги оплачиваются отдельно.

Стоимость справки зависит от региона и медицинского учреждения. В государственных клиниках цена может составлять от 3 000 до 6 000 рублей, а в частных учреждениях стоимость выше, но процесс оформления быстрее.

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Самые ранние признаки и эффективное лечение: информация об аутизме, которую надо знать каждому
01 апреля 2025, 16:00

Фото: iStock/Irina_Geo

Прошло время, когда при слове «аутизм» собеседники удивлялись и пожимали плечами. С конца прошлого века среднее число выявленных в мире случаев увеличилось в 16 раз. На сегодняшний день примерно каждый 100-й ребёнок сталкивается с этой проблемой. В окружении практически каждого из нас есть такой случай.
Из-за бурного роста числа диагнозов и отсутствия медикаментозного лечения расстройства аутистического спектра (РАС) нередко называют «чумой XXI века», но не нужно торопиться с выводами. Во-первых, аутизм не заразен. Во-вторых, рано начатая регулярная реабилитация позволяет более 60% детей полностью или в значительной степени преодолеть особенности развития и выйти на так называемую норму.

Необходимо вовремя насторожиться, не паниковать и принять все необходимые меры. Одним из факторов риска является тяжелая беременность и роды, а также родовые травмы. Однако и при благополучном сценарии появления на свет, важно внимательно следить за развитием младенца, а в случае отклонений — сразу обращаться к специалистам. Не следует соглашаться с успокоительным вердиктом некоторых педиатров: «позже всё наладится само».

Можно самостоятельно пройти один из самых эффективных бесплатных скрининговых тестов «M-CHAT R/F», ответив на несколько вопросов о поведении малыша. По его результатам не будет установлен диагноз, но станет понятно не находится ли ребенок в зоне риска развития РАС.

Что же сразу должно насторожить родителей? В первые три-четыре месяца нет реакции на людей и звуки, а к семи месяцам малыш не проявляет эмоции и интерес к окружающему миру. После года ребенок не взаимодействует с родителями и не подражает им, у него отсутствует лепет, не появились первые слова.

Все «красные флажки», на которые необходимо обратить внимание родителям, можно найти в брошюрах и листовках, распространяемых в роддомах и детских поликлиниках пилотных регионов в рамках Стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В России на государственном уровне поставлена задача раннего выявления РАС и оказания помощи в тот момент, когда она наиболее эффективна.

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В Подмосковье открыли выставку, посвящённую детям-аутистам
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#беременность
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В Северной столице открылся музей бомжей
В Санкт-Петербурге 1 апреля открылся музей бомжей
01 апреля 2025, 14:50

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Во вторник, 1 апреля, свои двери для посетителей открыл петербургский музей бомжей.
Как сообщает РИА Новости, музей находится в историческом центре города, на Гороховой улице. Первая группа гостей осмотрела экспозицию вместе с экскурсоводом, который рассказал о зарождении бродяжничества в России.

По словам организатора музея Антона Бородина, сегодня слово «бомж» имеет отрицательную коннотацию, и команда музея хотела бы снять с него эту стигму. Он добавил, что все организаторы частным образом помогают людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

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