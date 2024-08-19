Синоптик Ильин раскрыл, сколько продержится тёплая погода в Москве

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Синоптик Александр Ильин заявил, что тёплая погода в Москве сохранится на протяжении всей этой недели.
Так, по его словам, завтра жара сохранится, но пройдут кратковременные дожди с грозами, которые прекратятся уже в следующие два дня.
А синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра заявили также и возвращении жары в Кузбасс. Как передаёт «Сiбдепо», в регионе ожидается уже завтра днём 24-29°C тепла. При этом в некоторых районах могут быть кратковременные дожди и грозы.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказывал, какая погода ждёт жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе.
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«В пятницу в столицу придёт холодный атмосферный фронт. Будет преобладать облачная погода с небольшими дождями. Температура в дневные часы ожидается на отметке 20-22°C. Ветер сменится на северо-западный, но останется плотным, его сила составит 5-8 м/с», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.
А синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра заявили также и возвращении жары в Кузбасс. Как передаёт «Сiбдепо», в регионе ожидается уже завтра днём 24-29°C тепла. При этом в некоторых районах могут быть кратковременные дожди и грозы.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказывал, какая погода ждёт жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе.
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Мелисса Тимофеева