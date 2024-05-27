Синоптик Ильин спрогнозировал дождливое начало июня

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в начале первого месяца лета не исключены дожди в Москве.
При этом температура может достигнуть 1 июня 24-29°C.
А до конца этого месяца, по словам эксперта, москвичей ожидает 30-градусная жара.
Ранее спасатели «Мособлпожспас» призвали жителей региона сохранять бдительность при отдыхе у воды.
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«Но в этот же день не исключено развитие кучево-дождевых облаков, а это означает, что местами в столичном регионе пройдут небольшие кратковременные дожди», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.
А до конца этого месяца, по словам эксперта, москвичей ожидает 30-градусная жара.
«Если сегодня в Москве воздух прогреется до 23-25°С градусов, что уже выше климатической нормы на 1-2 °С , то в продолжение недели температура воздуха будет повышаться и максимальное значение ожидается в пределах 25-30°С. Завтра в Москве в среднем около 27°С, в среду около 28°С, а в четверг и пятницу воздух будет прогреваться до 30°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.
Ранее спасатели «Мособлпожспас» призвали жителей региона сохранять бдительность при отдыхе у воды.
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Мелисса Тимофеева