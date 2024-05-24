Синоптик Шувалов рассказал, какая погода будет в столице на выходных

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В Московском регионе потеплело, дни становятся светлее и солнечнее. Однако людей беспокоит вопрос: стоит ли снова ждать от погоды холодных сюрпризов?
В беседе с «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какая погода ждёт жителей столичного региона на ближайших выходных.
По словам синоптика, в течение следующей недели температура будет подниматься, и к 30, 31 мая «можно ожидать что-то близкое к +28, +29 градусам».
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«Очень хорошо будет в субботу: +22, +24 градуса днём, чуть прохладнее с утра, пока солнце не разогреет воздух, но потом ни облачка на небе не будет. И растеплится. А в воскресенье погода будет меняться: с утра воздух успеет прогреться до +25 градусов, но во второй половине ждём подход холодного фронтального раздела с севера, пройдет кратковременный дождь с грозой. После дождя погода снова наладится. Основательного похолодания не ожидается, немножко температура с +25 спрыгнет до +21, +22, а потом опять безоблачное небо и много солнца», — рассказал эксперт.
По словам синоптика, в течение следующей недели температура будет подниматься, и к 30, 31 мая «можно ожидать что-то близкое к +28, +29 градусам».
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Анастасия Бондарева