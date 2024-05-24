Синоптик Шувалов рассказал, какая погода будет в столице на выходных

Связанные с ЧВК «Вагнер» каналы на днях опубликовали видео, на котором показаны празднования в честь открытия границы между ЦАР и Чадом. На кадрах фигурирует человек с замазанным лицом, очень похожий на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Видео публикует Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».