Жителям Подмосковья напомнили правила прибывания у воды во время отдыха

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Спасатели «Мособлпожспас» призвали жителей региона сохранять бдительность при отдыхе у воды. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Сотрудники ведомства провели патрулирование в городском округе Павловский Посад.
«В разгар отдыха на природе у всех расслабленное состояние, но людям нельзя терять бдительность и заранее позаботиться о собственной безопасности. Желающим открыть купальный сезон не следует заходить в воду при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения. Людям со слабым вестибулярным аппаратом во избежание падения в воду не стоит выходить на узкие мостики с неустойчивой опорой. Уделите особое внимание организации досуга детей. Не пускайте с них глаз и не отвлекайтесь — подчас минутная потеря бдительности может обернуться трагедией. Соблюдайте требования безопасности, и тогда отдых на природе принесет только пользу и оставит приятные воспоминания», — подчеркнул замначальника территориального управления Алексей Зайцев.
Стоит отметить, что пренебрежение требованиями безопасности всегда чревато серьезными неприятностями.
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