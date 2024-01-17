Синоптик Вильфанд пообещал москвичам холодное воскресенье

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«Но будут только в первой половине дня в виде мокрого снега. Ветер будет затихать, но всё равно останется на уровне 10-11 м/с. Но начиная с вечера пятницы гребень высокого давления приведёт к понижению температуры: уже днём в субботу она будет колебаться в промежутке от -3 до -8°C. В воскресенье станет еще холоднее: от -8 до -13 °C, что на целых 5°C ниже нормы», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Вильфанд.
«Сейчас на термометре -10°С, а к утру четверга будет -20°С. В течение дня температура очень быстро пойдёт на подъём и к ночи на пятницу повысится до 0...+1°С. Причём это будет сопровождаться довольно обильным снегопадом с количеством осадков до 10 мм. Причём под конец, уже ночью, когда пойдёт положительная температура, снег сменится мокрым снегом с дождём. Но это тоже на полдня, так как уже в пятницу к вечеру опять понижение температуры», — заявил в беседе с RT Шувалов.
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