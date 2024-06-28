Синоптики пообещали москвичам жару, которой не было более ста лет

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Июль в Москве начнется с жары, которой не было более ста лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр «Фобос».
Сообщается, что воздух может прогреться до плюс 34 градусов.
Ранее специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин говорил, что июль порадует жителей Москвы теплой погодой и меньшим количеством дождливых дней.
Заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что погодные явления связаны с изменением климата и глобальным потеплением. По его словам, повышение температуры воздуха на один градус в летнее время приводит к увеличению влагоёмкости атмосферы на 7 процентов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее специалист прогностического центра «Метео», синоптик Александр Ильин говорил, что июль порадует жителей Москвы теплой погодой и меньшим количеством дождливых дней.
Заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что погодные явления связаны с изменением климата и глобальным потеплением. По его словам, повышение температуры воздуха на один градус в летнее время приводит к увеличению влагоёмкости атмосферы на 7 процентов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова